Zwei Personen in Polizeiinspektionen festgenommen

Wien (OTS) - Datum: 02.02.2019

Uhrzeit: 1.) 09:40 Uhr

2.) 20:00 Uhr

Adresse: 1.) Polizeiinspektion Keplergasse

2.) Polizeiinspektion Westbahnhof

Gestern kam es in zwei Polizeiinspektionen (PI) der LPD Wien zu Festnahmen zweier Männer, die sich ungebührlich und aggressiv verhielten. Am Vormittag betraten zunächst zwei Männer (beide 30, Österreich) die PI Keplergasse in Favoriten. Sie gaben an, angeblich abgenommene Ausweisdokumente zurückhaben zu wollen. Da eine derartige Amtshandlung den anwesenden Beamten nicht bekannt war, wurden beide Männer aggressiv und begannen, herumzubrüllen. Nach mehrmaliger Abmahnung wurde gegen einen der beiden Männer die Festnahme ausgesprochen. Der 30-Jährige hatte zu diesem Zeitpunkt die Hand in der Hosentasche und umklammerte dort ein geöffnetes Klappmesser. Das Messer fiel in Folge zu Boden und er attackierte die Polizisten mit Faustschlägen. Der 30-Jährige wurde überwältigt und in eine Arrestzelle gebracht.

Am Abend betrat ein augenscheinlich stark alkoholisierter Mann die PI Westbahnhof und schrie in einer unverständlichen Sprache herum. Auch dieser Mann verhielt sich aggressiv, ignorierte die Abmahnungen der Beamten und wurde schließlich festgenommen. Der Mann attackierte ebenfalls einen Beamten mit Schlägen. Der aufgrund fehlender Dokumente noch Unbekannte befindet sich in Haft.

