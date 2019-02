Erhebliche Suchtgiftmengen sichergestellt – eine Festnahme

Wien (OTS) - Datum: 01.02.2019

Uhrzeit:11:50 Uhr

Adresse: 15., Märzstraße

Im Zuge laufender Ermittlungen observierten Beamte des Landeskriminalamtes Wien, Bereich Suchtmittelkriminalität, ein Wohnobjekt in der Schweglerstraße. Ziel war es, einen des Handels mit Suchtmitteln Tatverdächtigen (35, Albanien) bei seiner Tätigkeit zu beobachten. Nach mehreren Kontakten zwischen dem Beobachteten und Abnehmern erfolgte in Abwesenheit des Beschuldigten die Öffnung und Durchsuchung der Wohnung. Es konnten hierbei ca. 12 kg Cannabis, ca. 26 kg Cannabisharz und fast 1 kg Kokain sowie ca. 4.000 Euro an Bargeld sichergestellt werden. Der 35-Jährige wurde in einer anderen Wohnung in der Märzstraße zeitgleich angehalten und festgenommen. Der Mann befindet sich in Haft, die Ermittlungen zu möglichen Abnehmern und Sub-Dealern sind weiter im Gange.

