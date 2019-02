BGC Partners schließt Übernahme von Ed Broking Group Limited ab

Shaun D. Lynn, President von BGC Partners, zur heutigen Bekanntgabe: "Wir freuen uns sehr, dass wir die Übernahme von Ed abschließen konnten - einer Firma mit großartiger Reputation, weltweiter Präsenz und einem exzellenten Führungsteam, die BGCs Erfolg im Ausbau des Versicherungsmaklergeschäfts weiter steigern wird."

Ed wird Teil der Versicherungsdivision von BGC werden, die 2017 mit der Übernahme von Besso Insurance Group Limited ("Besso") gegründet wurde. Steve Hearn, derzeit Gruppen-CEO von Ed, wird die BGC-Versicherungsdivision leiten. Herr Hearn wird dabei direkt Shaun Lynn unterstellt sein.

Den Bedingungen der Vereinbarung zufolge hat BGC 100 Prozent der Anteile von Ed übernommen, darunter die Makleroperationen unter der "Ed"-Marke im Vereinigten Königreich, in Singapur, Hongkong, Dubai, Miami und China; Eds deutschen Zweig zur Vermittlung von Seeversicherungen - die Junge & Co. Versicherungsmakler GmbH; sowie Eds "Managing General Agent"- (MGA) Operationen Globe Underwriting Limited mit Sitz im Vereinigten Königreich, Epsilon Insurance Broking Services Pty Ltd mit Sitz in Australien und Cooper Gay (France) SAS mit Sitz in Paris.

Informationen zu BGC Partners, Inc.

BGC Partners ist ein führendes weltweit tätiges Makler- und Finanztechnologieunternehmen. BGCs Angebot an Finanzdienstleistungen umfasst festverzinsliche Wertpapiere, Zinsswaps, Devisen, Aktien, Aktienderivate, Kreditderivative, Rohstoffe, Termingeschäfte sowie strukturierte Produkte. BGC bietet zahlreichen Finanz- und Nichtfinanzinstitutionen eine umfassende Palette von Dienstleistungen an, darunter u. a. in den Bereichen Handelsausführung, Broker-Dealer, Clearing, Trade Compression, Post Trade und Informationen. Über seine Marken, darunter Fenics, BGC Trader, Capitalab, Lucera und Fenics Market Data, bietet BGC Finanztechnologielösungen, Marktdaten und Analysen bezüglich zahlreicher Finanzinstrumente und -märkte an. "BGC", "BGC Trader", "GFI", "Fenics", "Fenics Market Data", "Capitalab" und "Lucera" sind Marken/Dienstleistungsmarken und/oder eingetragene Marken/Dienstleistungsmarken von BGC Partners, Inc. und/oder von BGC Partners, Inc. angeschlossenen Firmen.

Zu den Kunden von BGC gehören viele der weltweit größten Banken, Broker-Dealer, Investmentbanken, Handelshäuser, Hedgefonds, Regierungen, Konzerne und Investmentfirmen. BGCs "Klasse A"-Stammaktien werden am "NASDAQ Global Select Market" unter dem Börsenkürzel "BGCP" gehandelt. BGC Partners wird von Chairman und Chief Executive Officer Howard W. Lutnick geführt. Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie bitte die Website http://www.bgcpartners.com. Darüber hinaus können Sie BGC auch unter https://twitter.com/bgcpartners, https://www.linkedin.com/company/bgc-partners und/oder http://ir.bgcpartners.com/Investors/default.aspx folgen.

Besprechung zukunftsgerichteter Aussagen bezüglich BGC

Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen bezüglich BGC, die keine historischen Tatsachen sind, sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Diese sind mit Risiken und Ungewissheiten behaftet, durch die sich tatsächliche Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen unterscheiden können. Außer in dem Maße, in dem dies gesetzlich vorgeschrieben ist, ist BGC nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Eine Besprechung zusätzlicher Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass sich tatsächliche Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen unterscheiden, finden Sie in BGCs Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission ("SEC", US-Börsenaufsichtsbehörde). Hierunter fallen, ohne auf diese beschränkt zu sein, die in diesen Einreichungen erläuterten Risikofaktoren, sowie alle Aktualisierungen zu diesen Risikofaktoren, die in den Folgeformularen der Typen "10-K", "10-Q" oder "8-K" enthalten sind.

Informationen zur Ed Broking Group

Ed ist ein wahrhaft global aufgestellter Anbieter von Versicherungen und Rückversicherungen - mit Geschäftsstellen in entscheidenden regionalen und globalen Versicherungszentren weltweit. Das Maklergeschäft der Gruppe ist ein führender unabhängiger Lloyd's-Broker und beschäftigt einige der besten und erfahrensten Fachleute der Branche mit Expertise in allen bedeutenden Geschäftszweigen. Die MAG-Division der Gruppe ist im Vereinigten Königreich, in Frankreich, Australien und Deutschland tätig.

