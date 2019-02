Festnahmen nach räuberischem Diebstahl

Wien (OTS) - Datum: 01.02.2019

Uhrzeit: 12:00 Uhr

Adresse: 10., Quellenstraße

Ein Beschuldigter (25) wurde vom Ladendetektiv eines Supermarktes dabei beobachtet, wie er Lebensmittel in seiner Jacke verwahrte und das Geschäft verlassen wollte. Der Detektiv hielt in Folge den Mann an, der 25-Jährige versuchte hierbei, sich mittels Fußtritten zu wehren. Auch gegenüber den einschreitenden Polizeibeamten setzte er aktive Widerstände. Der Mann wurde festgenommen.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Paul EIDENBERGER

+43 1 31310 72114

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at