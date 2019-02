Österreich hat gewählt: Prämierung „Motorrad des Jahres 2019“

Auf der bike-austria Tulln wurde bereits zum 2. Mal in Kooperation mit 1000 PS das „Motorrad des Jahres“ prämiert

Tulln (OTS) - Die Preise wurden in insgesamt 10 Kategorien vergeben: Tourer / Sporttourer, Sportler, Chopper / Cruiser, Enduros / Supermotos, Allrounder / Crossover, Naked Bikes, Modern Classics, Einsteiger, 125er und Roller. Tausende Personen haben den durchaus aufwendigen Fragebogen korrekt ausgefüllt. „Die Anzahl der Teilnehmer an der Wahl des Motorrades des Jahres 2019 ist mehr als zufriedenstellend. Die Ergebnisse zeichnen ein perfektes Bild über die Motorrad-Vorlieben der Österreicher“, so Karin Munk, Generalsekretärin der Arge 2Rad. „Das Interesse unserer Besucher war groß und in allen Kategorien gab es attraktive Gewinner: die Prämierung der Motorräder des Jahres war der perfekte Auftakt für die bike-austria Tulln!“ so Mag. Wolfgang Strasser, Geschäftsführer Messe Tulln.

Die Preisverleihung fand am Freitag, 1. Februar um 14:00 Uhr in der Messehalle 8 statt.

Gewonnen haben folgende Marken in den Kategorien:

Tourer / Sporttourer: KTM Super Duke 1290 GT

Sportler: Ducati Panigale V4 R

Chopper / Cruiser: Ducati XDiavel/S

Enduros / Supermotos: BMW R 1250 GS/Adventure

Crossover: BMW S 1000 XR

Naked Bikes: KTM 1290 Superduke R

Modern Classics: BMW R nine T

Einsteiger: KTM 390 Duke

125er: KTM 125 Duke

Roller: Vespa GTS Super 300



Gewinner aus dem Burgenland:

Nicht nur die besten Kategorien haben gewonnen, es gab auch ein attraktives Gewinnspiel. Von allen ausgefüllten Beurteilungen wurde der Gewinner gezogen. Er durfte sich aus einem Pool an verschiedenen Motorrädern sein Lieblingsbike aussuchen. Gewonnen hat Herr Benjamin Piller aus dem Burgenland. Der sportliche Burgenländer möchte das Motorradfahren 2019 wieder genießen – daher hat sie sich für eine KTM 790 Duke entschieden. Die Arge 2Rad und die Messe Tulln wünschen dem Gewinner alles Gute und vor allem viel Freude mit seinem neuen Bike, sowie eine schöne Fahrsaison 2019.

Alle Gewinnermodelle werden bis Sonntag den 3. Februar am Stand der jeweiligen Aussteller zu sehen sein.

