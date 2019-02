AVISO: 5.2.: Mediengespräch mit Hacker/Richter zu neuer Rundhalle und Sportstättenentwicklung

Stadt Wien saniert Halle in der Donaustadt um 5,4 Mio. Euro

Wien (OTS) - Wien (OTS) – Als Pilotprojekt für die Generalsanierung der städtischen Rundhallen wird in den kommenden beiden Jahren die Halle in der Steigenteschgasse in der Donaustadt beinahe komplett erneuert. Vom Wiener Gemeinderat wurde dafür eine Förderung von 5,4 Mio. Euro beschlossen. Parallel dazu hat die Stadt Wien den Startschuss zur Erstellung eines Sportstättenentwicklungsplans gegeben. Dabei werden die Bereiche Breitensport, Spitzensport und Trendsport analysiert, um die Sportstätten der Bundeshauptstadt fit für die Zukunft zu machen.

Wir laden Sie herzlich zum Mediengespräch ein, ihre Gesprächspartner sind:

Peter Hacker, Stadtrat für Soziales, Gesundheit und Sport

Anatol Richter, Leiter MA 51

Harald Fux, Architekt Raumkunst ZT

Bitte merken Sie vor:

Datum: Dienstag, 5.2.2019, 11:00 Uhr

Ort: Rundhalle Steigenteschgasse (Steigenteschgasse 1, 1220 Wien)

