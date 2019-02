ÖVP/Termine

(KW 6 von 4. Februar 2019 bis 10. Februar 2019) Änderungen vorbehalten – nähere Auskünfte unter +43 (1) 40126-602

Wien (OTS) - MONTAG, 4. Februar 2019

Besuchstag von BM Dr. Juliane-Bogner Strauß (Burgenland)

Arbeitsreise von BM Univ.-Prof. Dr. Heinz Faßmann und BM Dr. Margarete Schramböck mit Bundespräsidenten Dr. Alexander Van der Bellen (Israel, bis 7.2.)





DIENSTAG, 5. Februar 2019

14:00 Pressegespräch mit Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger (Bezirksbüro Schärding, Linzer Straße 22, 4780 Schärding)



18:00 BM Hartwig Löger nimmt am "Oberbank Politiker Talk" teil (Oberbank Donau-Forum, Untere Donaulände 28, 4020 Linz)

Besuchstag von StS Mag. Karoline Edtstadler (Salzburg)

Besuchstag von BM Hartwig Löger (Oberösterreich)





MITTWOCH, 6. Februar 2019

18:00 Gespräch mit BM Dr. Juliane Bogner-Strauß im Rahmen der Präsentation des Jugendpolitischen EU-Programms der Bundesjugendvertretung (Palais Epstein, Doktor-Karl-Renner-Ring 3, 1010 Wien)

Besuchstag von StS Mag. Karoline Edtstadler (Vorarlberg, bis 7.2.)

Besuchstag von Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger (Kärnten, bis 7.2.)





DONNERSTAG, 7. Februar 2019

18:00 StS Mag. Karoline Edtstadler nimmt an der "KdEÖ-Landeskonferenz" teil (Schlosswirtschaft, Burggasse 1, 6800 Feldkirch)

BM Dr. Josef Moser nimmt am Informellen Treffen der EU-Justizminister" teil (Rumänien, bis 8.2.)



Arbeitsbesuch von BM Dr. Juliane Bogner-Strauß (London)



Besuchstag von Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger (Bezirk Schärding)





FREITAG, 8. Februar 2019

19:30 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt an der "ÖVP Bezirkstour" teil (Froschauer, Pram 4, 4775 Taufkirchen an der Pram)

20:30 StS Mag. Karoline Edtstadler nimmt am "Tiroler Bauernbundball" teil (Innsbrucker Congress, Rennweg 3, 6020 Innsbruck)

Besuchstag von StS Mag. Karoline Edtstadler (Tirol)





SAMSTAG, 9. Februar 2019

09:00 Klubobmann Abg.z.NR August Wöginger nimmt am "Bezirksjägertag" teil (Gasthaus Stadler, Eferdinger Straße 1, 4775 Taufkirchen an der Pram)



19:30 StS Mag. Karoline Edtstadler nimmt am "1. Pinzgauer Jägerball" teil (Ferry Porsche Congress Center, Brucker Bundesstraße 1, 5700 Zell am See)



