„Sport am Sonntag“ mit Anna Veith im großen Interview

Am 3. Februar ab 18.00 Uhr in ORF eins

Wien (OTS) - Rainer Pariasek präsentiert „Sport am Sonntag“ am 3. Februar 2019 um 18.00 Uhr in ORF eins mit folgenden Themen:

Anna Veith im großen Interview:

Der Skistar nach seiner Verletzung über die ungewisse Rückkehr in den Weltcup.

Nicole Schmidhofer, Ramona Siebenhofer und Stephanie Venier live zu Gast:

Die erfolgreichen Speed-Damen vor der Weltmeisterschaft in Aare.

Vincent Kriechmayr – Der Wengen-Sieger im Live-Gespräch:

Der Oberösterreicher auf Medaillenjagd in Schweden.

Tennis-Davis-Cup – Das Duell in der Weltgruppe gegen Chile:

Das junge Team Austria auf Bewährungsprobe ohne Dominic Thiem.

Damen-Skispringen – Vor der Weltpremiere in Seefeld:

Erstmals gibt es bei einer WM ein Damen-Teamspringen.

Freestyle & Snowboard – WM-Auftakt in Park City:

Anna Gasser und Co. bei den Titelkämpfen in den USA.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at