„Heimat Fremde Heimat“ über die Bürgermeister/innen-Konferenz „Act.Now“ und den Zankapfel Mindestsicherung

„Act.Now“ – Bürgermeister/innen-Konferenz

Die Initiative „Act.Now“ hat in den vergangenen drei Jahren 400 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus Europa, der Türkei, dem Nahen Osten und Afrika zum gemeinsamen Arbeiten in Wien zusammengebracht. Der Bürgermeister/innen-Konferenz, erdacht von André Heller, Patricia Kahane und Elke Zuckermann, gelingt es, Impulse für neue globale Handlungsstrategien nicht nur in der Frage von flüchtenden Menschen zu setzen. Ziel ist es, grenzüberschreitend zu denken, um dann engagiert für eine solidarische, friedliche Weltgemeinschaft zu handeln. Dieses Jahr wurde das Zepter jungen, politisch engagierten Menschen aus aller Welt überlassen. Eine Reportage von Sabina Zwitter.

Zankapfel Mindestsicherung

Ab 1. April 2019 soll ein neues Gesetz das bisherige Mindestsicherungsgesetz ersetzen. Es bringt Einschnitte für Familien mit mehreren Kindern und für Migrantinnen und Migranten, die unzureichende Deutschkenntnisse haben. Die österreichischen Hilfsorganisationen Caritas, Diakonie, Hilfswerk, Rotes Kreuz und Volkshilfe üben scharfe Kritik an der neuen Mindestsicherungsregelung. Sie sehen darin eine Verschlechterung für die Betroffenen. Mehmet Akbal berichtet.

Weitblicke mit Reinhold Messner

Vor gut vier Jahrzehnten stand der Südtiroler Reinhold Messner als erster Mensch ohne zusätzlichen Sauerstoff am höchsten Berg der Erde. Messner hat seine exorbitanten Erfolge als Extrembergsteiger und Abenteurer genutzt, um sich für mehr Verständnis zwischen Völkern und die Rechte von Minderheiten einzusetzen. In der „Heimat Fremde Heimat“-Sendereihe analysiert der Globetrotter und ehemalige EU-Politiker globale Ungerechtigkeit und die Wurzel von Fremdenfeindlichkeit. Sabina Zwitter hat den berühmten Südtiroler getroffen.

