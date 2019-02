WKO-Hotellerie und Zukunftsinstitut: Neuer Trend-Guide Mensch ‚Hotel der Zukunft‘

WKÖ-Hotellerie-Kraus-Winkler: Mensch bleibt das Maß aller Dinge

Wien (OTS) - „Der Tourismus von morgen erfordert mehr denn je Orientierung an jenen und noch mehr Verstehen von denen, um die es geht: die Menschen. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels sollte dies von entscheidender Bedeutung sein, denn es sichert die Attraktivität einer Branche“, betont Susanne Kraus-Winkler, Obfrau des Fachverbandes Hotellerie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ), anlässlich der Präsentation des neuen Trendguides „Mensch“ des Fachverbandes Hotellerie gemeinsam mit dem renommierten Zukunftsinstitut. Der neue Trend-Guide zeigt auf, mit welchen Menschenbildern und Lebensstil-Typen die Branche heute in Dialog treten muss, um attraktive (Er-)Lebenssphären für Gäste und motivierende Jobsphären für Mitarbeiter und Führungskräfte zu schaffen.

Das neue Handbuch ist Teil der umfassenden Service- und Partnerplattform ‚Hotel der Zukunft’, die gemeinsam mit starken Partnern aus der Privatwirtschaft Antworten auf Fragen zum Hotel der Zukunft geben – dazu gehören Alcatel-Lucent, Geberit, Hollu, Keuco, Klasse Wäsche und Miele.

„Diese 6. Publikation im Rahmen von „Hotel der Zukunft“ wird erstmals auch an Hoteliers in der Schweiz über unseren Partnerverband hotelleriesuisse verteilt“, zeigt sich Kraus-Winkler abschließend erfreut. (PWK062/ES)

Auf www.hotelderzukunft.at. stehen alle bisher publizierten Handbücher zum kostenlosen Download bereit.

Der Fachverband Hotellerie

Der Fachverband Hotellerie in der Wirtschaftskammer Österreich vertritt cirka 16.000 Beherbergungsbetriebe mit 1,06 Millionen Betten. Mit über 45 Millionen Ankünften, knapp 150 Millionen Nächtigungen und 102.332 Beschäftigten leistet die heimische Hotellerie einen wesentlichen Beitrag zur direkten und indirekten Wertschöpfung der Tourismus- und Freizeitwirtschaft.

Rückfragen & Kontakt:

Fachverband Hotellerie

Mag. Manfred Katzenschlager

Tel.: (+43) 590 900-3567

E-Mail: hotels @ wko.at

Web: www.hotelverband.at



Aktuelle News aus der Wirtschaft für die Wirtschaft – http://news.wko.at/oe