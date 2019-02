Volksbank und Eternit machen Österreichs Dächer dicht

Wer sich 2019 bei der Volksbank ein neues Eternit-Dach finanzieren lässt, bekommt die Entsorgung des alten Dachs geschenkt.

Wien (OTS) - Wien/Vöcklabruck, 01.02.2019: Die Volksbank und der Dach- und Fassadenspezialist Eternit starten mit einer einzigartigen Aktion ins noch junge Jahr: Wer 2019 sein Haus saniert, sich dabei ein neues Dach von Eternit errichten lässt und dieses über die Volksbank finanziert, bekommt die Entsorgung des Altdachs geschenkt. Das Angebot gilt österreichweit in allen Volksbanken, für privat genutzte Ein- und Zweifamilienhäuser ab einer Dachfläche von 150m2.

Umwelt schützen und Energiekosten sparen

Mit der neuen Aktion will die Volksbank einen deutlichen Impuls für die thermische Sanierung des privaten Wohnraums in Österreich setzen, so DI Gerald Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK WIEN AG: „Ein dichtes Dach ist gut für die Umwelt und spart nachhaltig Energiekosten. Mit der kostenlosen Altdachentsorgung und den weiterhin günstigen Finanzierungsbedingungen schaffen wir für 2019 die besten Voraussetzungen, um eine Dachsanierung anzugehen. Es freut mich, dass wir mit Eternit einen erfahrenen Partner an unserer Seite haben, mit dem wir unseren Kunden einen echten Mehrwert bieten können.“

Qualitätsdächer für Österreich

Wie wichtig ein starkes Dach ist, haben nicht zuletzt die massiven Schneefälle im Jänner gezeigt, die einige Hausbesitzer zum Abschaufeln ihrer Dächer gezwungen haben. Doch auch abseits solcher Extremwetterlagen spielt die Qualität des Hausdachs eine besonders wichtige Rolle, erklärt Hans-Jörg Kasper, Geschäftsführer der Eternit Österreich GmbH: „Über einen Quadratmeter Dachfläche entweicht dreimal so viel Wärme wie über einen Quadratmeter Wandfläche. Wenn man bedenkt, dass zwei Drittel aller Energie im Haushalt fürs Heizen verbraucht wird, erkennt man schnell, welches Einsparungspotenzial in einem Qualitätsdach steckt.“

Umfassende Förder- und Finanzierungsberatung

Der einfachste Weg zum neuen Dach führt über eine Volksbank-Filiale: Von der individuellen Finanzierungsberatung über derzeit aktuelle Möglichkeiten der finanziellen Förderung des Renovierungsprojekts bis hin zum Kontakt des nächsten Eternit-Partners erhalten Interessenten hier alles aus einer Hand.

Weitere Infomationen unter: www.volksbank.at/dach

Der Volksbanken-Verbund

Der Volksbanken-Verbund ist eine österreichweit tätige Bankengruppe zu der die acht regionalen Volksbanken, die Marke SPARDA-BANK sowie die Ärzte- und Apothekerbank zählen. Die Zentralorganisation des Verbundes ist seit Juli 2015 die VOLKSBANK WIEN AG. Der Volksbanken-Verbund verfügt über eine Bilanzsumme von 25,8 Mrd. Euro und betreut mit rund 3.900 Mitarbeitern in 334 Vertriebsstellen rund 1,11 Mio. Kunden in ganz Österreich. (Stand 30.06.2018)

Eternit Österreich GmbH

Die Eternit Österreich GmbH mit Sitz in Vöcklabruck produziert und vertreibt Spitzenprodukte für Dach und Fassade, Designermöbel, Fußböden, Accessoires sowie Pflanzengefäße für Garten und Interior. Die Eternit Österreich GmbH beschäftigte Ende 2018 330 Mitarbeiter und ist Teil der Swisspearl Group AG, Europas Nummer 1 bei hochwertigem Faserzement.





