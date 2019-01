BCD Travel veröffentlicht Geschäftszahlen 2018 - Gesamtumsatz auf Rekordniveau

Utrecht (ots) - Die führende Travel Management Company BCD Travel hat heute Geschäftszahlen bekannt gegeben. Der Gesamtumsatz 2018 belief sich auf 27,1 Milliarden USD, einschließlich Franchising in Höhe von 10,7 Milliarden USD. Damit stieg der Umsatz gegenüber 2017 um 6 Prozent, wobei die Höhe des Umsatzes aus Neugeschäft erneut die Marke von 1 Milliarde USD überschritten hat.

John Snyder, President und CEO bei BCD Travel: "2018 war für BCD Travel auf vielen Ebenen ein außergewöhnliches Jahr. Unser Fokus auf Partnerschaft und Innovation ist darauf ausgerichtet, Reisende zu begeistern und intelligente Travel Management Programme voranzutreiben. Dadurch haben wir neue Kunden gewinnen können und unseren Bestandskunden ermöglicht, die Reichweite ihrer Geschäftsreiseprogramme zu erweitern. Unsere Kundenbindungsrate ist seit mehr als zehn Jahren die beständigste in der Branche."

BCDs konstant solide Geschäftsentwicklung basiert auf einer wettbewerbsfähigen Wachstumsstrategie. 2018 hat das Unternehmen über 40 Prozent seines EBITDA in Technologie und Infrastruktur reinvestiert. Ein großer Teil dieser Investitionen entfällt auf die digitalen Plattformen von BCD, darunter DecisionSource®, eine Analyse- und Informationsplattform für Travel Manager, und TripSource®, ein leistungsstarkes Trip Management Tool.

2018 hat BCD mobiles Buchen mittels TripSourceGo erweitert. Mit TripSourceGo können Geschäftsreisende Hotels und Flüge direkt über die TripSource App buchen. Außerdem wurden neue Funktionen wie sprachunterstützte Services, Belegerfassung, biometrische Identifikation und der "I'm safe" Button für Reisende in Krisensituationen hinzugefügt. Heute ist TripSource die am höchsten bewertete globale Travel Management App im App Store. Darüber hinaus hat BCD SolutionSource® eingeführt, einen einzigartigen Marktplatz, mit dem Kunden ganz einfach Zugang zu autorisierten Technologielösungen externer Anbieter erhalten.

Im Rahmen seiner Wachstumsstrategie investiert BCD kontinuierlich in aufstrebende, zukunftsträchtige Märkte. 2018 hat die Travel Management Company die Mehrheit an seiner Partneragentur in Kolumbien übernommen und gab außerdem kürzlich den Ausbau seines globalen Netzwerks in Südafrika bekannt.

2018 markiert auch ein Jahr der Auszeichnungen für BCDs Talent-Management- und Nachhaltigkeitsinitiativen:

- BCD wurde zum zweiten Mal in Folge und zum sechsten Mal seit

2009 von den Lesern von The Beat, einer führenden

Branchenpublikation, als Most Admired Travel Management Company

ausgezeichnet.

- Zum dritten Mal in Folge wurde BCD von EcoVadis mit dem

Gold-Level-Rating ausgezeichnet. EcoVadis betreibt die weltweit

führende Plattform, die Corporate Social Responsibility-Ratings

von Lieferanten für globale Lieferketten bereitstellt.

- John Snyder, President und CEO von BCD, wurde zum "Responsible

CEO of the Year: Private Company" vom Corporate Responsibility

Magazine gekürt.

- Das Forbes Magazine hat BCD 2018 in die Liste der besten

Arbeitgeber in den USA für Frauen aufgenommen. Das Magazin führt

BCD Travel bereits zum dritten Mal als einen der besten

Arbeitgeber in den USA.

- Auf einer Liste von 100 Unternehmen, die 2018 für ihre

Flexibilität am Arbeitsplatz gewürdigt wurden, landete BCD auf

Platz 29. Das ist bereits das vierte Mal, dass BCD auf der von

FlexJobs zusammengestellten Liste geführt wird. FlexJobs ist ein

Online-Portal zur Stellensuche für Fachkräfte, die nach

Möglichkeiten für Telearbeit, Teilzeitarbeit und anderen

flexiblen Arbeitsbedingungen suchen.

John Snyder dazu: "Wir werden weiterhin stark in Technologie, Talente und unser globales Netzwerk investieren. Unser Hauptaugenmerk liegt darauf, Werte für unsere Kunden zu schaffen. Das gelingt uns mithilfe unserer digitalen Plattform-Strategie und den talentiertesten Menschen der Branche weltweit."

