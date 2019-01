NanoTemper Technologies sorgt durch die Einführung von Dianthus für schnellere Screeningprozesse zur Wirkstoffentdeckung

München (ots/PRNewswire) - NanoTemper Technologies, Hersteller von Life-Science-Instrumenten zur Proteincharakterisierung, stellt auf einer Konferenz der Society for Laboratory Automation and Screening (SLAS2019) in Washington, DC. sein neuestes System vor, das unter dem Namen Dianthus läuft. Dianthus wurde mit dem Ziel erstellt, sich den Anforderungen von Screeningprozessen zur Wirkstoffentdeckung zuzuwenden. Das System macht die Komplexität verbindlicher Interaktionsmesswerte hinfällig und befähigt zur rascheren und kostengünstigeren Entwicklung von Arzneimitteln für sämtliche Zielstrukturen (Targets).

"Screeningprozesse zur Wirkstoffentdeckung sehen sich zwei großen Herausforderungen gegenüber - zum einen müssen sie der Anforderung gerecht werden, nicht nur eine höhere Anzahl, sondern gleichzeitig auch eine größere Vielfalt an Molekülen zu überprüfen, und zum anderen wird erwartet, dass sie sich darüber hinaus auch kleineren Projekten mit explorativen Targets zuwenden", erklärt Stefan Duhr, CEO von NanoTemper. "Dianthus bietet die Flexibilität, sich beider Herausforderungen anzunehmen".

Dianthus identifiziert Hits zügig und ordnet sie durch die Quantifizierung molekularer Interaktionen in Lösung. Das System erledigt dies für Targettypen aller Art in sämtlichen Zwischenspeichern oder flüssigen Biobrennstoffen und misst eine umfangreiche Bandbreite an Interaktionen von millimolaren bis hin zu pikomolaren Dissoziationskonstanten (Kds). All dies erfolgt durch die Konsumierung der geringsten Menge des Targets und der Substanzbibliothek.

"Geschwindigkeit stellt einen immensen Vorteil dar und Dianthus verfügt mit einer Überprüfung von 10.000 Verbindungen täglich über eine Geschwindigkeitshöhe, die auf dem Gebiet der biophysikalischen Wirkstoffentdeckung als bisher unübertroffen gilt", so Amit Gupta, Produktmanager bei NanoTemper. "Dies ist nur möglich, da es sich um einen äußerst interventionsfreien Vorgang ohne Fluidelemente handelt, sodass kein Bedarf an einem Reinigungs- oder Spülvorgang besteht und Ausfallzeiten so gut wie nicht existent sind. Zusätzlich werden industriestandardmäßige SBS-Mikrotiterplatten verwendet, sodass das System probemlos in eine Vielfalt an Automatisierungs-Workflows integriert werden kann."

Die Inspiration für Dianthus enstand aus dem Feedback unserer Kunden heraus, sodass ein System entwickelt wurde, das ihrem Bedürfnis nach zügigem, kontinuierlichem und hochsensiblem Hit-Screening gerecht wird. Erfahren Sie hier mehr über Dianthus' Relevanz für Screeningprozesse zur Wirkstoffentdeckung oder besuchen Sie nanotempertech.com/dianthus für weitere Informationen. Für aktuellste Informationen folgen Sie NanoTemper und #speedscreening auf LinkedIn, Facebook und Twitter.

Informationen zu NanoTemper Technologies

Wir bei NanoTemper Technologies haben es uns zum Ziel gesetzt, Wissenschaft für jedermann möglich zu machen, indem wir unaufhörlich Grenzen durchbrechen. Wir konzentrieren uns darauf, biophysikalische Instrumente für alle diejenigen zugänglich zu machen, die Proteincharakterisierung in Industriebereichen jeglicher Art erreichen wollen. Die Zusammenarbeit mit Kunden, die die Welt verändern möchten, erfüllt uns mit großer Freude. Sollte es Ihnen ein Anliegen sei, Bindungsaffinität, Protein-Stabilität oder Qualität messen zu wollen, setzen Sie sich mit uns in Verbindung.

Jocelyn Davé

VP der Marketingabteilung

NanoTemper Technologies

+1-415-316-6313

jocelyn.dave @ nanotempertech.com

nanotempertech.com

Video - https://www.youtube.com/watch?v=CQbkGw6V44c

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/815920/Dianthu

sHero.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/62589 5/NanoTemper_Logo.jpg