Hietzing - BV-Stv. Friedrich (SPÖ): Schulwegsicherheit muss endlich ernst genommen werden!

Wien (OTS) - „Es vergeht kaum eine Woche, in der nicht über Unfälle auf dem Schulweg berichtet wird. Mir ist es ein wichtiges Anliegen, die Kinder auf ihrem Schulweg bestmöglich zu schützen. Die SPÖ Hietzing hat daher bereits bei der Bezirksvertretungssitzung im September 2018 gemeinsam mit den Bezirks-Neos einen Antrag eingebracht, die Schulwegsicherheit rund um die Hietzinger Volksschulen zu prüfen und gegebenenfalls zu überarbeiten“, erklärt Hietzings Bezirksvorsteherin-Stellvertreter Matthias Friedrich (SPÖ) am Donnerstag. Er fordert einen runden Tisch im Bezirk, bei dem das Thema ernsthaft diskutiert und Verbesserungen auf den Weg gebracht werden sollen.

„Allerdings ist leider seit September nichts geschehen. Ich hoffe, dass Bezirksvorsteherin Silke Kobald sich unserer Initiative anschließt und die Diskussion über geeignete Mittel zur Verbesserung der Schulwegsicherung in die Gänge bringt“, so Friedrich.



“Hindernisse gibt es viele, beispielsweise unübersichtliche Kreuzungen, schmale Gehwege, Sichtbehinderungen, AutofahrerInnen, die nicht vor Zebrastreifen stehen bleiben, um gefahrloses Überqueren zu ermöglichen und natürlich auch der Zubringerverkehr. Viele Eltern bringen ihre Kinder mit dem Auto in die Schule oder in den Kindergarten, halten in zweiter Spur oder direkt vor einem Zebrastreifen. Dadurch entstehen zusätzliche Gefahrenzonen. Daher ist es auch wichtig, Bewusstsein zu schaffen“, ergänzt dazu Marcel Höckner, Klubvorsitzender der SPÖ Hietzing.

„Wir werden beim Thema Schulwegsicherheit sicher nicht locker lassen – im Interesse der Hietzingerinnen und Hietzinger, vor allem der Jüngsten im Bezirk“, stellt Friedrich abschließend die Position der SPÖ Hietzing klar.



