Das wiiw bleibt im Spitzenfeld der internationalen Think Tanks

Im soeben veröffentlichten Global Go To Think Tank Report 2018 der University of Pennsylvania wurde das wiiw in die Weltrangliste der internationalen Denkfabriken aufgenommen.

Wien (OTS) - In der Kategorie Internationale Wirtschaftspolitik („International Economics Policy“) konnte das wiiw darin seine Stellung als weltweit viertbeste Denkfabrik von insgesamt 87 halten. In dieser Kategorie werden Think Tanks angeführt, die sich durch „erstklassige innovative Forschung und strategische Analyse in entscheidenden Bereichen der internationalen Wirtschaftspolitik“ auszeichnen und „das Ziel verfolgen die internationale Debatte voranzutreiben und die Kooperation zwischen internationalen Akteuren zu unterstützen“.

Der wissenschaftliche Direktor des wiiw, Dr. Robert Stehrer zu dieser Auszeichnung: “ Wir sind hoch erfreut, dass das wiiw nun schon seit mehreren Jahren seine Top-Position im Rahmen einer anerkannten internationalen Evaluation behalten konnte. Unsere Arbeit zeichnet sich durch evidenzbasierte Forschung auf hohem Niveau aus, welche sowohl für die Wissenschaft als auch für die Wirtschaftspolitik relevant ist. Damit findet Österreich durch unsere Analysen globaler wirtschaftlicher Zusammenhänge höchste Anerkennung. “

Für nähere Informationen folgen Sie diesem Link.

