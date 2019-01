VP-Hungerländer begrüßt Umsetzung zentraler Geburtsanmeldung

Langjähriger ÖVP-Forderung wird nachgekommen - Wichtiger Schritt für werdende Mütter - Hebammenmangel endlich beheben

Wien (OTS) - „Die heute von der Stadt Wien angekündigte Implementierung des zentralen Geburtenanmeldesystems ist ein wichtiger Schritt, um Frauen in der Phase der Schwangerschaft noch mehr zu unterstützen. Die Anmeldung glich bisher einer Herbergssuche“, so ÖVP Wien Gemeinderätin Caroline Hungerländer und weiter: „Mit mehr als einem Jahr Verspätung – ursprünglich von Rot-Grün angekündigt für Ende 2017 - wird einer langjährigen ÖVP-Forderung endlich nachgekommen.“

Hungerländer verweist auf zwei Problematiken, die angegangen werden müssen: Wiens Spitäler seien nicht ausreichend auf den Anstieg der Geburten vorbereitet. Damit würde Verunsicherung bei den werdenden Müttern und Familien geschaffen. Außerdem verweist Hungerländer auf den nach wie vor bestehenden Hebammenmangel, in Wien stehen zu wenige Hebammen mit Kassenvertrag zur Verfügung. Angepasst an die steigende Geburtenrate in Wien brauchen wir eine Aufstockung von Hebammen“, so Hungerländer, die den zuständigen Stadtrat Hacker in der Pflicht sieht.

