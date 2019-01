Jörg Pilawa präsentiert „ICH WEISS ALLES!“ am 2. Februar in ORF eins

Quizzen gegen u. a. Harald Krassnitzer, Stefanie Hertel, Antoine Monot jr. und Norbert Blüm

Wien (OTS) - Die klügsten Köpfe aus Österreich, Deutschland und der Schweiz treten bei Jörg Pilawa am Samstag, dem 2. Februar 2019, um 20.15 Uhr in ORF eins an, wenn es wieder heißt „ICH WEISS ALLES!“. Drei starke Gegner warten beim spannenden Drei-Länder-Quiz in drei Spielrunden auf die quizbegeisterten Kandidatinnen und Kandidaten, die sie allein mit ihrem Wissen schlagen müssen. Nur wer sich gegen die prominenten Expertinnen und Experten in ihren Fachgebieten durchsetzen kann, das gesamte Studiopublikum bezwingt und mehr weiß als die „Quizgiganten“ Armin Assinger, Günther Jauch und Susanne Kunz gemeinsam, hat die Chance auf 100.000 Euro Gewinn.

Drei knifflige Quizrunden mit u. a. Harald Krassnitzer, Stefanie Hertel, Antoine Monot jr. und Norbert Blüm

In der vierten Ausgabe der Show treten gegen die schlausten Kandidatinnen und Kandidaten in der ersten Runde der österreichische „Tatort“-Ermittler Harald Krassnitzer zum Thema „Wien“, die Sängerin Stefanie Hertel als Expertin zum Thema „ABBA“, Schauspieler Antoine Monot jr. zum Thema „Heidi“ und der ehemalige deutsche Bundesminister Norbert Blüm zum Thema „Konrad Adenauer“ an.

In der nächsten Runde geht es gegen die Schwarmintelligenz des gesamten Studiopublikums.

Und in Runde drei warten dann wieder die drei Quiz-Giganten aus Österreich, Deutschland und der Schweiz Günther Jauch („Wer wird Millionär?“), Armin Assinger („Die Millionenshow“) sowie Susanne Kunz („Einer gegen 100“) und treten gemeinsam im Wissensduell an.

Alle Kandidatinnen und Kandidaten, die es schaffen, alle drei Wissensduelle zu überstehen, haben die Chance auf 100.000 Euro Gewinn.

Die sieben Kandidatinnen und Kandidaten:

Julian Groenwoldt (40) aus Ahrensburg in Schleswig-Holstein ist leidenschaftlicher Quizzer

Markus Klein (50) aus Ittigen in der Schweiz ist Mopsclub-Präsident und Mensa-Mitglied

Manfred Lachmann (54) aus Forchheim in Bayern belegt Platz fünf in der Gesamtrangliste 2018 des Deutschen Quiz-Vereins

Claudia Lösch (30) aus Innsbruck ist Paralympics-Gewinnerin und die Nummer vier der österreichischen Quizliga

Elmar Mäder (55) aus Will in St. Gallen ist leidenschaftlicher Schwimmer und war Kommandant der Schweizer Garde beim Papst

Sandra Pfeiffer (38) aus Reinbek in Schleswig-Holstein ist promovierte Biologin und tritt die Wissensduelle hochschwanger an, sie erwartet ihr drittes Kind

Andreas Urh (60) aus Sankt Augustin in Nordrhein-Westfalen ist Physiklehrer und zweimaliger deutscher Memory-Meister

„ICH WEISS ALLES!“ ist eine Produktion von NDR, BR, SRF und ORF in Zusammenarbeit mit I & U TV.

