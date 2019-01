ORF-Premiere: „Suicide Squad“ – Das Team der Antihelden muss am 3. Februar in ORF eins die Welt retten

Rasantes Action-Feuerwerk aus dem DC-Universum mit Will Smith und Margot Robbie

Wien (OTS) - Die Super-Schurken-Truppe aus dem DC-Universum muss die Welt retten! Nach einer Welle an Gewaltverbrechen rekrutiert Geheimagentin Amanda Waller im Hochsicherheitsgefängnis die gemeingefährlichen Fieslinge Harley Quinn, die Exfreundin des Jokers, Flammenwerfer El Diablo, den Scharfschützen Deadshot und den großmäuligen Captain Boomerang. Gemeinsam bilden sie ein Team der Antihelden – den „Suicide Squad“, der in der gleichnamigen ORF-Premiere am Sonntag, dem 3. Februar 2019, um 20.15 Uhr in ORF eins ein rasantes Action-Feuerwerk zündet, um die Welt von einer übermächtigen Bedrohung zu befreien. Für seine erste Comicadaption versammelte Regisseur David Ayer eine ganze Riege hochkarätiger Stars vor der Kamera: Neben den Oscar-Nominees Will Smith und Margot Robbie sind die Oscar- und Golden-Globe-Gewinner/innen Jared Leto, Viola Davis und Ben Affleck sowie Joel Kinnaman, Cara Delevingne, Jai Courtney, Jay Hernandez und viele mehr zu sehen.

Mehr zum Inhalt:

Schon seit Jahren kämpft die US-Regierung gegen eine bestimmte Art von Superbösewichtern. Doch die Hoffnung, sie für immer und ewig hinter Stahlgittern verschwinden zu lassen, wird bald zerstört. Als eine neue Welle von Gewaltverbrechen ausbricht, scheint es nur eine Lösung zu geben: Die Geheimagentin Amanda Waller (Viola Davis) lässt die gefährlichsten Superschurken gegen das Versprechen einer Hafterleichterung aus den Gefängnissen holen und unter Aufsicht der Geheimbehörde A.R.G.U.S. gegen ihre freien Kollegen ins Feld ziehen. Deadshot (Will Smith), Harley Quinn (Margot Robbie) und ihre Schicksalsgenossen zwingt sie durch explosive Implantate, Midway City vor einer übermächtigen Bedrohung zu retten. Die 7.000 Jahre alte Hexe Enchantress (Cara Delevingne), die den Körper der Archäologin June Moon in Besitz genommen hat, will mit einer Armee bösartiger Kreaturen die gesamte Welt in Schutt und Asche legen.

