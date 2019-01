Grüne Wien/Maresch: Erhöhung der Ökostrompreise trifft direkt Wiener Bevölkerung und attackiert das Erfolgsmodell der Wiener Öffis

Wien (OTS) - Als „unfassbar“ und „völlig inakzeptabel“ bezeichnet der Verkehrssprecher der Grünen Wien, Rüdiger Maresch, die Pläne der Bundesregierung für eine überbordende Ökostrompreiserhöhung. Schwarz-Blau plant, die bestehenden Ökostrompauschalen so zu verändern, dass speziell die Wiener Linien betroffen wären und künftig um das 50-fache des bisherigen Ökostrompreises bezahlen müssen. Konkret würden die Wiener Linien statt bisher 180.000 Euro künftig nach ersten Berechnungen mindestens 9 Millionen Euro bezahlen müssen. „Wir protestieren gegen diese weitere unglaubliche Schikane gegen die Wiener Bevölkerung und die Bundeshauptstadt. Dass die Bundesregierung eines der besten öffentlichen Verkehrsnetze Europas dermaßen belasten will, widerspricht jeglicher verantwortungsvoller Klimapolitik und torpediert die jahrelangen Bemühungen der Stadt Wien, mehr Menschen mit positiven Anreizen zum Umstieg auf die Öffis zu bewegen. Die 356 Euro Jahreskarte ist mit 800.000 JahreskartenbesitzerInnen nachweisbar ein Erfolgsrezept, um das uns viele europäische Hauptstädte beneiden. Diese Menschen ohne Not anzugreifen und stärker zu belasten, ist mir ganz und gar unerklärlich und der falsche Weg um Klimaziele zu erreichen“, so Maresch, der befürchtet, dass die erhöhten Kosten durch höhere Ticketpreise hereingebracht werden müssen.



