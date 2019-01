„Bewusst gesund“ über Stammzellenspenden, Skikrankheit, Geschmacksverlust und selbstgebackenes Brot

Am 2. Februar um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 2. Februar 2019, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Stammzellenspende – Treffen mit dem Lebensretter

Maximal sechs Stunden dauert eine Stammzellenspende. Sechs Stunden, die Leben retten können. In Österreich sind an die 70.000 Menschen als potenzielle Spenderinnen und Spender registriert und damit in einer weltweiten Datenbank aufgenommen. Es sollen noch mehr werden, denn eine Stammzellenspende ist für viele Leukämie-Patient/innen die letzte Chance auf Heilung. So auch für Werner Kristufek. Der Familienvater konnte durch die anonyme Stammzellenspende nicht nur geheilt werden, sondern nach mehreren Jahren auch endlich seinen Lebensretter treffen. Gestaltung: Denise Kracher.

Skikrankheit – wenn die Piste krank macht

Martin Fröhlich fuhr gern und regelmäßig Ski. Bis dem ehemaligen Skilehrer vor sechs Jahren immer übel und schwindelig wurde, sobald er auf der Piste war. Nur bei schönem Wetter machten sich die Symptome nicht bemerkbar. Das ist typisch für die sogenannte „Schneekrankheit“ oder Skikrankheit, die vor allem bei schlechter Sicht auftritt, berichtet Allgemeinmedizinerin und Sportmedizinerin Ulrike Prieml. Mit der Schneekrankheit verhält es ähnlich wie mit der Seekrankheit – sobald man wieder festen Boden unter den Füßen oder klare Sicht hat, legen sich die Symptome wieder. Gestaltung: Steffi Zupan.

Schnell und gut – Brot selbst gebacken

Vollkornbrot, Bauernbrot, Nussbrot, Jour-Gebäck – mit Roggenmehl, Weizenmehl ... Brot backen ist nicht nur einfach, sondern auch köstlich, meint Ernährungstrainerin Anita Winkler. „Bewusst gesund“ besucht einen Brotbackkurs in der Steiermark. Gestaltung: Steffi Zupan.

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema Geschmacksverlust

Bei Frau Ingeborg ist das Geschmackserleben sehr getrübt. Vor zwei Jahren bemerkte sie, dass sie immer weniger schmeckt. Wenn sie kocht, muss ihr Mann würzen, damit sie das Essen nicht versalzt. Mittlerweile leidet Frau Ingeborg auch an Appetitlosigkeit. Was sind mögliche Ursachen und was hilft dagegen? Univ.-Prof. Siegfried Meryn beantwortet Fragen der Zuseher/innen.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at