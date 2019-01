Das Praktikum deines Lebens Casting – 3619 Bewerbungen!

Das Casting für das Praktikum deines Lebens startet: Urlaubsguru verschickt 100 Boardingpässe an die besten Bewerberinnen und Bewerber!

Wien (OTS) - Das große Casting von Urlaubsguru für das Praktikum deines Lebens geht in die nächste Phase. Nachdem sich insgesamt 3619 Österreicherinnen und Österreicher beworben haben lädt Geschäftsführer Daniel Frick die kreativsten 100 Bewerberinnen und Bewerber zum Casting an den Kahlenberg ein. Am Samstag den 23. und am Sonntag den 24. Februar 2019 haben die überzeugendsten 100 Kandidatinnen und Kanditen, welche das Glück hatten, einen Boardingpass für das Casting zu erhalten jeweils fünf Minuten Zeit, um in den Räumlichkeiten der MODUL University Vienna die Jury zu überzeugen. Mit etwas Glück sind sie beim Recall am 15. März 2019 unter den besten Zehn dabei.

Man darf gespannt sein, denn bei den 100 Bewerbungen sind alle Altersklassen zwischen 18 und 75 Jahren aus allen neun österreichischen Bundesländern vertreten. Dank der hohen österreichischen Resonanz haben fesselnde Bewerbungsvideos, selbstverfasste Songs und sogar Flaschenposten das Büro in Wien erreicht. "Nachdem wir uns Tag für Tag auf neue kreative Bewerbungen im Büro freuen durften, können wir das letzte Wochenende im Februar kaum erwarten", so Geschäftsführer Daniel Frick. Die zehn glücklichen Gewinner und Gewinnerinnen werden von der Jury anhand eines Bewertungsbogens mit einem fairen Punktesystem ermittelt. Jedes Jurymitglied verfügt zudem über eine Wildcard, welche für besonders kreative Vorstellungen genutzt werden kann. Somit haben auch die viele Wiederholungstäter unter den Bewerbern erneut die Chance in ihr Abenteuer abzuheben.

Die Gewinnerin oder der Gewinner des Praktikums deines Lebens wird bis zu sechs Monate lang zu vielen der schönsten Hotspots der Welt reisen. Während der Reise wird er oder sie in den unterschiedlichsten Hotels übernachten und live aus den verschiedensten Ländern der Welt die Eindrücke und Erfahrungen direkt mit der Community teilen. Das Praktikum wird mit einem Monatsgehalt von 1477€ brutto vergütet und 2,5 Urlaubstage pro Monat stehen zur freien Verfügung. Die Kosten für alle beruflichen Reisen des Praktikanten oder der Praktikantin werden von Urlaubsguru getragen.

Seit dem 18. November 2018 haben Österreicherinnen und Österreicher die Möglichkeit gehabt, ihre Bewerbung einzureichen. Der Bewerbungsschluss war am 15. Jänner 2019. Insgesamt haben sich 3619 Österreicherinnen und Österreicher beworben. Am 23. und 24.Februar werden unter allen Bewerbungen die besten 100 Kandidaten und Kandidatinnen nach Wien eingeladen, um an dem Casting für das Praktikum Deines Lebens teilzunehmen. Nachdem unter allen eingeladenen Bewerberinnen und Bewerbern die besten zehn ermittelt wurden, findet im Urlaubsguru Büro am 13. März 2019 im vierten Wiener Stadtbezirk die zweite Runde des Castings statt. Unter den besten drei verbleibenden Bewerberinnen oder Bewerbern wird die Urlaubsguru-Community per Wahl darüber entscheiden, welche Österreicherin oder welchen Österreicher sie hinaus in die Welt schicken möchte.

Über Urlaubsguru.at

Urlaubsguru.at ist eine unabhängige Reise-Internetseite in Österreich. Mit über 480.000 Facebook-Fans in Österreich und monatlich 2,7 Millionen Seitenaufrufen gehört sie zu den erfolgreichsten Webseiten in Österreich. Daniel Frick hat im Sommer 2013 den Blog ins Leben gerufen, heute ist daraus eine der größten Reiseplattformen Österreichs mit 20 Mitarbeitern erwachsen. Urlaubsguru.at ist Teil der UNIQ GmbH, die ihren Hauptsitz in Deutschland hat, wo das Reiseportal unter Urlaubsguru.de läuft.



Über UNIQ GmbH

Daniel Krahn und Daniel Marx gründeten im Sommer 2012 Urlaubsguru.de und sind heute Geschäftsführer der UNIQ GmbH, die neben Urlaubsguru- und Holidayguru-Seiten in vielen Ländern zudem auch die Portale FashionFee, Prinz Sportlich, Captain Kreuzfahrt und Mein Haustier betreibt. Mittlerweile arbeiten knapp 200 Mitarbeiter an drei Standorten (Holzwickede, Unna, Wien) für das junge Unternehmen, das noch heute ohne Fremdkapital auskommt und sich weiterhin auf Wachstumskurs befindet.

Presseeinladung - Praktikum deines Lebens

Anlässlich des Praktikum deines Lebens lädt Sie Urlaubsguru zum gemeinsamen Pressetermin ein. Zwischen 10 Uhr und 14 Uhr während des Castings findet die Informationsveranstaltung und Betreuung rund um das Praktikum deines Lebens statt. Geschäftsführer Daniel Frick steht Ihnen für Interviews und Stellungnahmen zur Verfügung.

Für Verpflegung ist ebenfalls gesorgt.



Für Rückfragen und Terminvereinbarungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Daniel Frick, Geschäftsführer Urlaubsguru.at, Tel. +4312058168101, info @ urlaubsguru.at

Datum: 23.02.2019, 10:00 - 14:00 Uhr

Ort: Modul Universität

Am Kahlenberg 1, 1190 Wien, Österreich

