AVISO: AK Pressekonferenz am 6. Februar: Neue AK Studie – Mietkosten in Wien!

Wien (OTS) - Wie geht’s jungen ArbeitnehmerInnen bei der Wohnungssuche in Wien? Das Institut für empirische Sozialforschung (IFES) hat im Auftrag der AK die Mietkostenbelastung junger ArbeitnehmerInnen in Wien erhoben. Die AK präsentiert die Ergebnisse und Schlussfolgerungen sowie ihre neue AK Extra Leistung in der Mietrechtsberatung bei einer Pressekonferenz.

Pressekonferenz „Neue AK Studie – Mietkosten in Wien“ mit

AK Präsidentin Renate Anderl

Thomas Ritt, Leiter der AK Abteilung Kommunalpolitik

Mittwoch, 6. Februar 2019, 09.00 Uhr

Arbeiterkammer Wien Bibliothek, Erdgeschoß

1040, Prinz-Eugen-Straße 20-22

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

Doris Strecker

(+43-1) 501 65-12677, mobil: (+43) 664 845 41 52

doris.strecker @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at