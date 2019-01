Margareten: „Hymnen an die Stadt“ in der Arena-Bar

Wien (OTS/RK) - Im Februar 2013 hat der Musikkenner Robert Fischer mit Unterstützung des Vereins „Aktionsradius Wien“ das Projekt „Frauen:Musik“ gestartet. Ziel dieser Aktion ist die Förderung talentierter junger Musikerinnen, die im Etablissement „Arena-Bar“ (5., Margaretenstraße 117) auftreten können. Bisher fanden rund 60 Konzerte statt. Die Veranstaltungsreihe „Frauen:Musik 2019“ beginnt am Freitag, 1. Februar, um 19.30 Uhr, mit einem Gastspiel der Gruppe „Tini Trampler & Das Dreckige Trio“. Die charismatische Vokalistin Tini Trampler beeindruckt mit einer starken Bühnenpräsenz und einer einprägsamen Stimme. Der Titel des Abends lautet: „Hymnen an die Stadt“.

Gemeinsam mit der „Frontfrau“ Tini Trampler machen am Freitag die drei Freunde Stephan Sperlich (Keyboards, Theremin), Lina Neuner (Bass) sowie Tino Klissenbauer (Akkordeon) gute Musik. Die beachtenswerte Sängerin trägt Lieder aus ihren Tonträgern „Delphine“, „Komm Einfach“ plus „Ich Lache“ vor. Einlass zum Bar-Konzert: 19.00 Uhr. Robert Fischer (Konzept, Moderation) ersucht um Spenden für die Mitwirkenden. Auskünfte: Telefon 0699/192 05 777. Zuschriften an den Organisator per E-Mail: robert.fischer5 @ chello.at.

Jeweils am ersten Freitag im Monat sind weitere Konzerte im früheren Nachtlokal „Arena-Bar“ in der Margaretenstraße 117 geplant. Heuer nehmen an der Reihe „Frauen:Musik“ zum Beispiel die Künstlerinnen Zelda Weber, Diana Rasina, Sibylle Kefer und Gitti Guggenbichler teil. Fortlaufend ist die „Arena-Bar“ der Schauplatz interessanter Kultur-Veranstaltungen, vom „Dichter-Wettlesen“ bis zu „Tribute-Abenden“. Nähere Informationen dazu erteilt der Verein „Aktionsradius Wien“: Telefon 332 26 94 und E-Mail office @ aktionsradius.at.

Allgemeine Informationen:

Tini Trampler - Das dreckige Orchestra:

www.dasdreckigeorchestra.at

Tini Trampler – The Playbackdolls:

www.playbackdolls.at/

Verein „Aktionsradius Wien“:

www.aktionsradius.at

Varietee „Arena-Bar“:

www.arenabarvariete.at

