Weidinger: Digitalisierung erfordert auch Neuerungen für VKI

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Österreich hat beim Konsumentenschutz einen hohen Standard. Laut dem jüngsten EU-Verbraucherbarometer nimmt Österreich bei jenen Ländern in Europa, in denen es die wenigsten unseriösen Geschäftspraktiken gibt, Platz eins ein und ist damit Europameister. Und im Bereich „Vertrauen in Produkte und Dienstleistungen“ rangiert Österreich auf dem zweiten Rang. Auch der Verein für Konsumenteninformation (VKI) hat sich in Österreich großer Verdienste erworben, allerdings stammt die Struktur noch aus den 1960er-Jahren. Nicht zuletzt aufgrund laufender Entwicklungen wie der Digitalisierung ist daher eine Neuaufstellung notwendig. Das stellte heute, Donnerstag, der Sprecher für Konsumentenschutz der neuen Volkspartei, Abg. Peter Weidinger, fest. Er verwies dazu auf einen gestern im Nationalrat mehrheitlich angenommenen ÖVP-FPÖ-Antrag, nach dem die zuständige Ministerin Beate Hartinger-Klein den Abgeordneten bis 30. September 2019 einen Bericht mit Zielen und Grundlagen für eine VKI-Neugestaltung vorlegen soll.

„Uns geht es dabei insbesondere um notwendige strukturelle und inhaltliche Maßnahmen zur Erneuerung und Modernisierung des Vereins und um eine dauerhafte Finanzierung“, wies Weidinger darauf hin, dass in den letzten Jahren ÖGB und Wirtschaftskammer als Partner ausgestiegen seien.

„Gerade durch die zunehmende Digitalisierung kommen viele Aufgabenstelllungen auf den Verein zu“, dankte Weidinger auch der Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort Margarete Schramböck für ihren Einsatz in diesem Bereich. Beispielsweise hätten sich auch durch die verstärkten Internetkäufe die Herausforderungen verändert.

„Wir wollen gemeinsam das Beste für die Konsumentinnen und Konsumenten erreichen“, schloss der Mandatar.

