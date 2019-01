Wien Holding für familienfreundliche Personalpolitik ausgezeichnet

Wien (OTS/RK) - Die Wien Holding führte im Jahr 2018 erstmals das Audit „berufundfamilie“ der Familie und Beruf Management GmbH durch. Ziel des Audits ist die Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Nach einer erfolgreichen Begutachtung wurde die Wien Holding am 29. Jänner 2019 offiziell für ihre familienfreundliche Personalpolitik ausgezeichnet.

Im Rahmen des Audits „berufundfamilie“ werden familienfreundliche Maßnahmen, die individuell auf die Bedürfnisse der MitarbeiterInnen abgestimmt sind, definiert, evaluiert und geplant. Im Anschluss an den Strategieworkshop, bei dem die Ziele und Handlungsfelder ausgelotet wurden, kümmerte sich ein Projektteam aus engagierten Wien Holding-MitarbeiterInnen, um die abschließende Zielvereinbarung mit der Geschäftsführung. Nach der erfolgreichen Begutachtung durch akkreditierte GutachterInnen fand Mitte September schließlich die Zertifizierung statt bei der die Wien Holding als familienfreundliches Unternehmen ausgezeichnet wurde.

„Eine ausgewogene Work-Life-Balance, also die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben, ist eines der höchsten Güter in der heutigen Arbeitswelt. Deswegen freut es mich sehr, dass die Wien Holding im Rahmen des Audits ‚berufundfamilie‘ der Familie und Beruf Management GmbH für ihre familienfreundliche Personalpolitik ausgezeichnet wurde“, so Sigrid Oblak, Geschäftsführerin der Wien Holding.

Vorteile für MitarbeiterInnen und das Unternehmen

Die unterstützenden Maßnahmen zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie erstrecken sich von den Themen Karenz und Pflege bis hin zu Gesundheitsvorsorge und flexibler Arbeitsorganisation. Die Umsetzung der vereinbarten Maßnahmen wirkt sich nicht nur positiv auf die Zufriedenheit der MitarbeiterInnen aus, sondern trägt auch zu einem guten Arbeitsklima bei und fördert die Motivation. Die Wien Holding profitiert wiederum von effizienteren Arbeitsabläufen und der gesteigerten Loyalität ihrer MitarbeiterInnen.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Elisabeth Bauer

Wien Holding – Corporate Communications

Tel.: +43 1 408 25 69 - 47

E-Mail: e.bauer @ wienholding.at

www.wienholding.at