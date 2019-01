Semesterferienprogramm im Museum Niederösterreich

Freier Eintritt bis zum vollendeten 18. Lebensjahr

St. Pölten (OTS/NLK) - Kreativ- und Experimentierstationen, eine Rätsel-Rallye, tägliche Familienführungen, eine Museumsakademie für Kids und ein „Sonntag im Museum“ erwarten Familien und junge Gäste von Samstag, 2., bis Sonntag, 10. Februar, im Museum Niederösterreich in St. Pölten. Bei der Semesterferienaktion, bei der bis zum vollendeten 18. Lebensjahr freier Eintritt besteht, wechseln sowohl im Haus der Geschichte als auch im Haus für Natur die Programme täglich. Überdies bieten die Semesterferien die letzte Gelegenheit, die Sonderausstellung „Garten – Lust. Last. Leidenschaft“ zur Kulturgeschichte der grünen Paradiese zu besuchen.

Bei den täglich wechselnden Kreativ- und Experimentierstationen für Kinder werden jeweils von 13 bis 17 Uhr Pappbechertierchen (Samstag, 2. Februar), Watte-Schneemänner (Montag, 4. Februar), Perlenschmuck (Dienstag, 5. Februar), Tonschnecken (Mittwoch, 6. Februar), Schatzkisten (Donnerstag, 7. Februar), Eisbären (Freitag, 8. Februar), Krabbeltiere aus Wäscheklammern (Samstag, 9. Februar) und Moosgummi-Magnete (Sonntag, 10. Februar) gebastelt. Darüber hinaus bietet der traditionelle „Sonntag im Museum“ am 3. Februar mit „Textildruck“ und „Stempel gestalten“ zwei weitere Kreativstationen bzw. ab 15.30 Uhr eine Mikrolabor-Liveshow, bei der diesmal eine tierische Modeschau vom Mikroskop auf die Kinoleinwand übertragen wird.

Täglich um 14 Uhr starten zudem Familienführungen. Die gesamte Woche hindurch - aufgrund der Semesterferienaktion hat das Museum auch am Montag, 4. Februar, geöffnet - können junge Gäste an einer Rätselrallye durch die Sonderausstellung „Garten – Lust. Last. Leidenschaft“ teilnehmen und erhalten für das ausgefüllte Rätselheft ein kleines Geschenk.

Parallel dazu steht von Dienstag, 5., bis Freitag, 8. Februar, jeweils von 9.15 bis 12.15 Uhr eine Museumsakademie für Kids zwischen sieben und zwölf Jahren auf dem Programm: Am Dienstag, 5. Februar, dreht sich dabei alles um den Kompass als Werkzeug der Entdeckungen, am Mittwoch, 6. Februar, beschäftigen sie sich mit tierischen Gästen im Garten. Am Donnerstag, 7. Februar, geht es um Spielen wie damals, ehe am Freitag, 8. Februar, schließlich Futtersilos und Futterknödel für gefiederte Freunde gebastelt werden.

Für die Kreativstationen ist außer am „Sonntag im Museum“ ein Materialkostenbeitrag zu entrichten; mit Kosten verbunden sind auch die Führungen und die Museumsakademie. Nähere Informationen und Anmeldungen zur Museumsakademie unter 02742/908090-998, e-mail anmeldung @ museumnoe.at und www.museumnoe.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse