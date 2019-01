Bis zu 1,970 Millionen beim Schladminger Nightrace im ORF

Zweitbeste Schladming-Reichweite, Topwert für „Willkommen Österreich“

Wien (OTS) - Aufgrund eines globalen Serverproblems bei GfK mit einem Tag Verspätung die Quoten vom Nightrace in Schladming am 29. Jänner 2019: Es war eine Machtdemonstration von Marcel Hirscher schon nach Durchgang eins und das Publikumsinteresse an der ORF-Übertragung vom Nightrace in Schladming war groß: Mit bis zu 1,970 Millionen und durchschnittlich 1,753 Millionen bei 50 Prozent Marktanteil (48 bzw. 57 Prozent in den jungen Zielgruppen) war der 2019er-Schladming-Slalom im zweiten Durchgang nach jenem im Vorjahr der meistgesehene bisher. Bereits in Durchgang eins ab 17.45 Uhr waren bis zu 1,180 Millionen Skifans via ORF eins live dabei.

Im Sog von Schladming erreichte „Willkommen Österreich“ am 29. Jänner mit durchschnittlich 515.000 Zuseherinnen und Zusehern bei 25 Prozent Marktanteil (33 bzw. 32 Prozent in den jungen Zielgruppen) den Topwert seit Sendestart.

Laut Online-Bewegtbild-Messung (AGTT/GfK TELETEST Zensus) waren auch die Streamingangebote des ORF vom Schladminger Nachtslalom beim Publikum sehr gefragt: Die via Web und App verfügbaren Live-Streams und Video-on-Demand-Highlights auf der ORF-TVthek, sport.ORF.at und im „ORF Ski alpin“-Special erzielten in Österreich insgesamt 262.000 Nettoviews (zusammenhängende Nutzungsvorgänge) und 513.000 Bruttoviews (registrierte Videostarts einer Sendung / eines Beitrags). In Summe lag das Gesamtnutzungsvolumen bei 6,6 Mio. Minuten. (Hinweis: Aufgrund einer Messtechnologie-Umstellung der AGTT und der noch nicht vollständigen Erfassung aller Plattformen sind die Daten ab 2019 nicht mehr mit jenen der Vorjahre vergleichbar.)

