Klärung - Ermittlungserfolg des LKA Wien, Außenstelle Ost

Wien (OTS) - Datum: 14.04.2018 – 09.08.2018

Uhrzeit: ---

Adresse: Wien

Im April 2018 lernten sich ein 77-jähriger Mann und eine 26-Jährige in einer Bäckerei in Wien Landstraße kennen. Die Beiden tauschten Telefonnummern aus und in weiterer Folge kam es zu mehreren Treffen. Dabei begann die 26-jährige Tatverdächtige, durch die Behauptung falscher Tatsachen, dem Opfer Geld zu entlocken. Die slowakische Staatsbürgerin sprach von diversen finanziellen Notlagen und baute Stück für Stück ein Lügenkonstrukt auf. Das Opfer überwies in mehreren Tranchen einen sechsstelligen Betrag.

Nachdem das Opfer Anzeige erstattet hatte, übernahm das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Ost, Gruppe GOLDNAGL, die Ermittlung. Im Zuge akribischer Ermittlungsarbeit konnten die Beamten die Tatverdächtige ausforschen und schließlich am 08.01.2019 festnehmen. In der Vernehmung zeigte sich die 26-Jährige geständig. Sie wurde in eine Justizanstalt gebracht.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Daniel FÜRST

+43 1 31310 72105

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at