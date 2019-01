Erster Gemeinderatsvorsitzender Thomas Reindl: Wechsel des Stellvertretenden Vorsitzenden in der KH-Nord Untersuchungskommission

Auf Notar Dr. Johannes F. Klackl folgt Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Heufler

Wien (OTS/SPW-K) - „Herrn Dr. Klackl gebührt unser Dank und unsere Anerkennung für die geleistete Arbeit“, so der Erste Vorsitzende des Wiener Gemeinderats Mag. Thomas Reindl. Nach 15 Arbeitssitzungen der Untersuchungskommissionen zum Krankenhaus Nord wurde mit dem Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Heufler ein neuer Stellvertretender Vorsitzender bestellt.

„Ich bedauere, dass Dr. Klackl auf eigenen Wunsch und aus persönlichen Gründen ausscheidet und wünsche ihm zu seiner bevorstehenden Pensionierung als Notar alles Gute. Gleichzeitig freue ich mich, dass wir mit Herrn Dr. Heufler einen renommierten Rechtsanwalt für die Untersuchungskommission gewinnen konnten“, so Reindl. Der gebürtige Tiroler Dr. Wolfgang Heufler kennt die staatliche Verwaltung und die Strukturen kommunaler Betriebe und Einrichtungen. Er unterrichtet unter anderem Wirtschaft und Recht an höheren technischen Lehranstalten und hält Vorträge zum Thema „Qualitätsmanagement und Recht“ an der Donau-Universität Krems. Dr. Heufler wird die Untersuchungskommission bis zu ihrem geplanten Ende im April als neuer Stellvertretender Vorsitzender neben der Vorsitzenden Dr.in Elisabeth Rech begleiten.

