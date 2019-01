Heid & Partner Rechtsanwälte kooperieren mit der Tiroler GemNova und eröffnen eine Niederlassung in Innsbruck

Wien, Innsbruck (OTS) - Nach intensiven Vorarbeiten ist es nun fix. Heid & PartnerRechtsanwälte, die renommierte Spezialkanzlei für öffentliches Wirtschaftsrecht in Wien, eröffnet in den Räumlichkeiten der GemNova in Innsbruck eine neue Niederlassung. Gleichzeitig wurde ein Kooperationsvertrag unterzeichnet, womit die GemNova den Tiroler Gemeinden noch stärkeren rechtlichen Beistand anbieten kann.

„Wir haben unseren erklärten Wunschpartner gefunden und freuen uns auf viele spannende Aufgaben in Tirol“, erklärt Stephan Heid, Seniorpartner von Heid & Partner und ergänzt: „Die zentralen Schwerpunkte unserer Kanzlei sind auch für die Tiroler Gemeinden das neue Vergabe- und Umweltrecht, das EU Förderungs- und Beihilfenrecht sowie die rechtliche Betreuung komplexer Projekte.“„Es ist eine win-win-win-Situation“, freut sich GemNova Geschäftsführer Alois Rathgeb, „weil die Tiroler Gemeinden und Unternehmen, Heid & Partner als auch die GemNova von dieser Zusammenarbeit profitieren.“

Die GemNova wurde 2010 vom Tiroler Gemeindeverband mit dem Ziel gegründet, die Tiroler Gemeinden durch die Erbringung von Service- und Dienstleistungen zeitlich, rechtlich und finanziell zu entlasten. Zwischenzeitlich beschäftigt die GemNova in den Bereichen Beschaffung und IKT, Infrastruktur, Pflege, Deutsch und Integration, Fuhrpark- und Personalmanagement rund 420 Mitarbeiter. Aktuell werden über die GemNova jährlich Projekte in Höhe von rund EUR 350 Mio abgewickelt.

Über Heid & Partner Rechtsanwälte

Heid & Partner Rechtsanwälte ist eine der führenden österreichischen Rechtsanwaltssozietäten im öffentlichen Wirtschaftsrecht. Die Kanzlei ist spezialisiert auf Vergaberecht, Umwelt- und Anlagenrecht, Bau-und Bauwerkvertragsrecht, IT-Recht und Datenschutz, EU Förderungs-und Beihilfenrecht sowie auf juristisches Projektmanagement und gerichtliche Vertretung. Mit 15 Juristen betreut die Kanzlei in den Kernmärkten Umwelt, Bau- und Baumanagement, Verkehr und Infrastruktur sowie Informations- und Kommunikationstechnik. Heid & Partner sind Gründungsmitglied der IG Lebenszyklus Bau, Herausgeber und Autor von Standardwerken zum Bundesvergabegesetz sowie zum Thema Digitalisierung.

