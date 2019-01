Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 1.2.: „Der Preiskampf über den Wolken“

Wien (OTS) - Manuel Marold spricht mit Peter Malanik, Präsident des Österreichischen Luftfahrtverbands, über aktuelle Entwicklungen in der Luftfahrtbranche – in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 1. Februar um 9.42 Uhr in Ö1.

Die Luftfahrt ist eine jener Branchen, die am stärksten von der Konjunkturentwicklung abhängig sind - das sorgt für Dynamik und jede Menge Herausforderungen. Nach der Pleite der Air Berlin im Vorjahr ist der Wettbewerb noch schärfer geworden; allein am Flughafen Wien sind mit Eurowings, Laudamotion, Level, Wizzair, Easyjet und Vueling gleich sechs Billig-Airlines präsent, vom harten Preiskampf profitieren die Fluggäste. Doch wie weit kann sich die Preisspirale noch nach unten drehen? Welche Fluglinie geht als nächste Pleite? Wird es heuer im Sommer ähnlich massive Verspätungen und Flugausfälle geben wie im Vorjahr? Und wie groß wird das Chaos in den Lüften sein, das der Brexit verursachen wird? Darüber spricht Manuel Marold mit Peter Malanik, der früher Chef der Austrian Airlines war, als Personalberater in der Luftfahrtbranche arbeitet und seit dem Vorjahr Präsident des Österreichischen Luftfahrtverbands ist.

