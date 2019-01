Luger mit Goldenem Verdienstzeichen ausgezeichnet

Sozialstadtrat Hacker würdigt Chefin des Dachverbands Wiener Sozialeinrichtungen – Frauenberger übernimmt Geschäftsführung

Wien (OTS) - Im Wiener Rathaus wurde am Mittwoch die langjährige Geschäftsführerin des Dachverbands Wiener Sozialeinrichtungen Eva-Maria Luger mit dem Goldenen Verdienstzeichen des Landes Wien geehrt. Sozialstadtrat Peter Hacker würdigte die Leistungen von Eva-Maria Luger, die mit Anfang Februar in Pension geht, als engagierte Netzwerkerin im Sozialwesen der Stadt. „Eva Maria Luger war eine wichtige Managerin im Wiener Sozialwesen. Sie hat selbst aber nie das Rampenlicht gesucht, viel wichtiger war es ihr, anderen eine Plattform zu bieten, um die sozialen Entwicklungen in der Stadt Wien auf breiter Basis und im Konsens voranzutreiben. Die Arbeitsbedingungen der großteils weiblichen Mitarbeiterinnen in der Pflege und Betreuung und die Entwicklung von allgemein anerkannten Qualitätskriterien waren ihr dabei immer ein wichtiges Anliegen“, so der Sozialstadtrat beim Festakt.

Die gebürtige Oberösterreicherin hatte die Wiener Soziallandschaft seit den frühen 1990er Jahren wesentlich mitgestaltet. Zunächst als Geschäftsführerin des Vereins „Die Frau und ihre Wohnung“, aus dem die Organisation Sozial Global hervorging – einer der ehemals größten Anbieter von mobilen Dienstleistungen in Wien.

Als Geschäftsführerin des Dachverbands war Eva-Maria Luger ab 2006 für dessen thematische Ausweitung verantwortlich. Nicht nur der Pflegebereich, auch die Behindertenarbeit und die Wohnungslosen- und Flüchtlingshilfe stehen heute auf der Agenda im Dachverband, der dadurch auf aktuelle mehr als 80 Mitgliedsorganisationen gewachsen ist. Ein besonderes Anliegen war Luger zudem die Positionierung als Informations- und Kommunikationsplattform, die unter anderem in zahlreichen angesehenen Fachtagungen und Partnerschaften wie mit dem waff und dem AMS ihren Niederschlag fand.

Mit 1. Februar verabschiedet sich Eva-Maria Luger in den Ruhestand. Ihre Agenden im Dachverband übernimmt die ehemalige Stadträtin für Soziales, Gesundheit und Frauen Sandra Frauenberger.

