Brandschutztag 2019: Feuerfest in den Frühling

Der TÜV AUSTRIA Brandschutztag im März liefert erneut ein Feuerwerk an fachlichem Input und regt das Publikum zum Gedankenaustausch an!

Brunn am Gebirge/Wien (OTS) - Brandschutzbeauftragte haben schon heute viele Herausforderungen zu meistern, in Zukunft werden noch einige mehr dazu kommen. Neue Technologien und neue Bedrohungsszenarien verlangen nach neuen Regelungen. Was ist heute schon entschieden und was kommt morgen noch auf die Verantwortlichen im Brandschutz zu? Das erklärt der 19. TÜV AUSTRIA Brandschutztag in einer ganztägigen Vortragsreihe in Vösendorf.

Unter anderem im Programm: Anforderungen an die Feuerversicherung, Herausforderungen an den Brandschutz von E-Tankstellen und die Unterstützung durch das ABC-Abwehrzentrum des Österreichischen Bundesheeres bei außergewöhnlichen Notfällen.

Die Tagesordnung wird durch Gelegenheiten zum Netzwerken und herzhaftes Lachen unterbrochen: Kabarettist Reinhard Nowak präsentiert sein Best-Of-Programm und sorgt für Heiterkeit.

TÜV AUSTRIA Brandschutztag

Datum: 21.03.2019, 09:00 - 16:00 Uhr

Ort: Austria Trend Eventhotel Pyramide

Parkallee 2, 2334 Vösendorf, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Martin Schmutzer | Arbeitssicherheit & Brandschutz | martin.schmutzer @ tuv.at | +43 (0)5 0454 -8192