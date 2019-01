Therachon stärkt seinen Verwaltungsrat mit den Branchenprofis Sandip Kapadia und Patrick Machado

Basel, Schweiz (ots/PRNewswire) - Therachon AG ("Therachon"), ein Biotechnologieunternehmen mit klinischen Entwicklungsprodukten, das seinen Schwerpunkt auf die Erforschung, Entwicklung und Kommerzialisierung von innovativen Behandlungen für schwere seltene Erkrankungen legt, gab heute die Aufnahme von Sandip Kapadia und Patrick Machado in den Verwaltungsrat bekannt.

Die Führungskräfte bringen gemeinsam mehr als 40 Jahre Erfahrung im Life-Science-Sektor mit.

"Wir freuen uns sehr, Sandip und Patrick in unserem Team begrüßen zu dürfen", sagte Luca Santarelli, M.D., Chief Executive Officer von Therachon. "Ihr Know-how wird unsere Wissensbasis und Fähigkeiten erweitern, während wir uns der Entwicklung und Vermarktung neuer Therapien für jene seltenen Erkrankungen widmen, die mit einem hohen ungedeckten Bedarf verbunden sind, mit dem Ziel, unsere Programme zur Behandlung von Kurzdarmsyndrom und Achondroplasie zügig in die klinische Praxis umzusetzen."

Sandip Kapadia bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Life-Science-Branche mit und ist derzeit Chief Financial Officer (CFO) bei Intercept Pharmaceuticals, einem börsennotierten Biotech-Unternehmen mit Sitz in New York City. Davor war er 19 Jahre lang in diversen Führungspositionen im Finanzbereich tätig, unter anderem bei Novartis Pharmaceuticals und Novartis-Tochtergesellschaften im Vereinigten Königreich, in den Niederlanden, der Schweiz und den USA. Zuletzt fungierte er als CFO für die Generika-Sparte Sandoz bei Novartis in Nordamerika. Er verfügt über einen kaufmännischen Universitätsabschluss (B.S.) von der Montclair State University und einen MBA-Abschluss von der Rutgers University und ist außerdem ein in den USA zertifizierter, zugelassener Wirtschaftsprüfer (Certified Public Accountant; CPA).

Patrick Machado J.D. ist Mitbegründer des biopharmazeutischen Unternehmens Medivation und bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Life-Science-Branche mit. Vor Medivation war er in verschiedenen Führungspositionen bei ProDuct Health aktiv, einem privat gehaltenen Medizintechnikunternehmen, unter anderem als Vice President, CFO und General Counsel. Derzeit ist er in den Vorständen diverser börsennotierter Biopharma-Unternehmen tätig, unter anderem bei Adverum Biotechnologies, Chimerix und Scynexis. Er erwarb seinen Doktorabschluss in Rechtswissenschaften (J.D.) von der Harvard Law School und seinen Bachelor of Science in Deutsch und Wirtschaftswissenschaften an der Santa Clara University.

"Ich freue mich sehr, Sandip und Patrick in unserem Vorstand willkommen heißen zu dürfen", sagte Thomas Woiwode, Ph.D., Managing Director von Versant Ventures und Präsident des Verwaltungsrates bei Therachon. Sandip und Patrick sind zwei anerkannte Führungspersönlichkeiten in unserer Branche und werden unseren Verwaltungsrat verstärken, während wir uns in ein Unternehmen verwandeln, das sich auf das Spätstadium der klinischen Entwicklung konzentriert und bahnbrechende Ressourcen zur Behandlung seltener Krankheiten entwickelt.

Informationen zu Therachon

Therachon ist ein globales Biotechnologieunternehmen, das sich auf die klinische Phase der Entwicklung von Medikamenten für schwere seltene Erkrankungen mit erheblichem, ungedecktem Behandlungsbedarf konzentriert. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Behandlungsprogrammen für seltene Krankheiten mit gut charakterisierten biologischen Ursachen, darunter Kurzdarmsyndrom und Achondroplasie. Therachon setzt sich dafür ein, das Leben von Patienten mit schweren seltenen Erkrankungen zu verbessern. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.therachon.com.

Besuchen Sie uns auf Twitter . Besuchen Sie uns auf LinkedIn.

Rückfragen & Kontakt:

Danielle Cantey

dcantey @ gpg.com

+1 (202) 295-0155

ODER

Morgan Warners

mwarners @ gpg.com

+1 (202) 337-0808

Logo - mma.prnewswire.com/media/755223/Therachon_Logo.jpg