Nationalrat – Kucher: Verkehrsminister Hofer hat „200 MitarbeiterInnen der AUA im Stich gelassen“

Kritik an Hofer im Zuge der Schließung der AUA-Basen in Bundesländern - Zustimmung zu Verwaltungsvereinfachungen durch Novellierung des Kraftfahrliniengesetzes

Wien (OTS/SK) - Dass Verkehrsminister Hofer die Entscheidung der Lufthansa, die AUA-Basen der Bundesländer-Flughäfen zu schließen, als „Chance“ für die Flughäfen in den Bundesländern bezeichnet hatte, ist für den SPÖ-Bereichssprecher für Forschung, Innovation und Digitalisierung Philip Kucher, „zynisch gegenüber den 200 betroffenen AUA-MitarbeiterInnen“. „Minister Hofer hat nicht einmal versucht, sich für diese Menschen einzusetzen“, sagte er heute, Mittwoch, im Nationalrat und ergänzte: „Sie haben 200 Menschen und deren Familien im Stich gelassen.“ ****

„Die AUA hat uns vor zwei Wochen ausgerichtet, dass die Flugbasen in Klagenfurt, Graz, Linz, Salzburg und Innsbruck geschlossen werden. Die MitarbeiterInnen wurden vor die Wahl gestellt, entweder den Job zu verlieren oder nach Wien zu übersiedeln“, so Kucher, der sich von Hofer deutlich mehr Einsatz für die Menschen in Österreich gewünscht hätte. „Wir wissen alle, dass es schwer ist, gegen internationale Konzerne anzugehen. Aber wir wissen auch, dass es die Aufgabe des Ministers ist, für soziale Lösungen für die österreichische Bevölkerung zu kämpfen“, so Kucher, der Hofer „fehlende Bürgernähe“ vorwarf.

Die Novellierung des Kraftfahrliniengesetzes bezeichnete Kucher demgegenüber als „positiv“. Diese vereinfacht die Beurkundung von Bescheiden für nationale Kraftfahrlinienverkehre und erleichtert das Haltestellenverfahren, da bisher nach jedem Wechsel eines Betreibers einer Kraftfahrlinie ein solches Verfahren erneut durchzuführen war. (Schluss) ls

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at