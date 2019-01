Bogner-Strauß prämiert österreichische Arbeitgeber für ihr familienfreundliches Engagement

Familienministerin überreicht staatliches Gütezeichen an 112 Unternehmen, Institutionen und Hochschulen

Wien (OTS) - Das familienfreundliche Engagement von 112 österreichischen Unternehmen, Hochschulen und Pflegeeinrichtungen stand gestern, Dienstagabend, im Zentrum der feierlichen Zertifikatsverleihung „Familienfreundliche Arbeitgeber 2018“ in der Aula der Wissenschaften in Wien. Juliane Bogner-Strauß, Bundesministerin für Frauen, Familien und Jugend, zeichnete die familienfreundlichen Betriebe und Institutionen mit dem staatlichen Gütezeichen „Audit berufundfamilie“ bzw. „Audit hochschuleundfamilie“ für ihre Verdienste im Zeichen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf bzw. Studium aus. „Die ausgezeichneten Arbeitgeber sind wichtige Botschafter für dieses Thema. Ihre Leistungen im Bereich der Familienfreundlichkeit sind Vorzeigebeispiele, die auch andere Betriebe und Institutionen motivieren sollen, hier einen Beitrag zu leisten und noch größeres Bewusstsein zu schaffen“, so die Bundesministerin.

Familienfreundlichkeit wirkt Die ausgezeichneten Unternehmen und Hochschulen haben erfolgreich am Auditprozess berufundfamilie bzw. hochschuleundfamilie teilgenommen, in welchem sie unter Mitwirkung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und Studierenden auf ihre Organisation maßgeschneiderte familienfreundliche Maßnahmen entwickelt haben. Dass Familienfreundlichkeit längst kein „nice-to-have“ mehr ist, sondern nachhaltig positive Effekte bringt, zeigt eine Studie des Österreichischen Instituts für Familienforschung: In familienfreundlichen Unternehmen erhöht sich die Bindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an das Unternehmen, der Wiedereinstieg nach der Karenz ist leichter und die Arbeitszufriedenheit nimmt zu.

Aber nicht nur unternehmensintern wirkt ein Mehr an Familienfreundlichkeit: Unternehmen, die auf Familienfreundlichkeit setzen, haben im Durchschnitt um zehn Prozent mehr Bewerbungen pro Stelle. Das zeigt eine aktuelle Untersuchung zum Familienbewusstsein österreichischer Unternehmen im Auftrag der Familie & Beruf Management GmbH, die gestern erstmals präsentiert wurde. Auch die Qualität der Bewerberinnen und Bewerber nimmt zu, Kundinnen und Kunden bleiben dem Unternehmen länger treu. „Diese Zahlen belegen eindeutig, dass Familienfreundlichkeit wirkt und zwar nach innen und nach außen. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber können sich so einen entscheidenden Vorteil im Wettbewerb um die qualifiziertesten Arbeiternehmerinnen und Arbeitnehmer verschaffen und zeitgleich auf die Bedürfnisse der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gezielt eingehen“, so Bogner-Strauß.

Das Audit berufundfamilie Das Audit berufundfamilie ist ein Personalmanagement-Tool für Unternehmen aller Branchen ab fünf Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Im Auditprozess wird gemeinsam mit den Beschäftigten das Angebot an bestehenden familienfreundlichen Maßnahmen evaluiert und der Bedarf an neuen Maßnahmen ermittelt. Das Audit hochschuleundfamilie ist speziell auf Universitäten und Hochschulen zugeschnitten und unterstützt dabei, einen familienfreundlichen Hochschulalltag für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. Studierende zu realisieren. Alle Unternehmen und Hochschulen, die das Audit erfolgreich umsetzen, werden mit dem staatlichen Gütezeichen ausgezeichnet.

