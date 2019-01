7. ISS Management Kick Off nach neuerlichem Rekordjahr

Unter dem Motto „GREAT FUTURE“ startete ISS in Salzburg ins neue Jahr

Wien (OTS) - Am 25. Jänner 2019 fand die Tagesveranstaltung für rund 380 ISS-Führungskräfte im Cineplexx Salzburg statt. Dabei wurden die MitarbeiterInnen über die sehr positiven Entwicklungen des Unternehmens am heimischen Markt informiert. CFO Florian Eisenmagen präsentierte die Geschäftszahlen des Vorjahres im Vergleich zur Geschäftsentwicklung der vorangegangenen Jahre. Das neuerliche Rekordergebnis des Jahres 2018 wurde von den geladenen Gästen unter großem Beifall bejubelt. „ Es ist ein großartiges Gefühl, wenn man gemeinsam mit den KollegInnen das erfolgreichste Ergebnis in der Geschichte von ISS Österreich feiern kann“ , zeigt sich Erich Steinreiber sichtlich stolz. „Es war ein herausforderndes Jahr in welchem zukunftsweisende Umstrukturierungen vorgenommen und wichtige Schritte in eine noch erfolgreichere Zukunft gemacht wurden. Und trotz der Veränderungen erreichte man ein bisher einzigartiges Ergebnis, auf das ich sehr stolz bin. Ich möchte mich bei den vielen KollegInnen bedanken, die täglich bei unseren Kunden dafür sorgen, dass der ISS Spirit gelebt und geschätzt wird. Nur durch exzellente Arbeit und zufriedene Kunden ist es möglich, Jahr für Jahr gesund zu wachsen und das Konzernergebnis zu steigern “, findet Steinreiber dankende Worte für seine MitarbeiterInnen. Und dementsprechend standen dann auch jene KollegInnen im Mittelpunkt, die 2018 für den besonderen Servicemoment beim Kunden sorgten und mit dem Apple Award ausgezeichnet wurden. Dabei werden die MitarbeiterInnen aus jeder Region von deren Vorgesetzten nominiert und deren Leistungen besonders geehrt.

Kulinarisch wurde die Tagesveranstaltung von Cateringleiter Simon Schieferer und dessen Team von taste’njoy – der Business Catering Marke von ISS - organisiert und begleitet. Der räumlichen Umgebung eines Kinos Tribut zollend, wurden ausgewählte Speisen passend zu Filmklassikern serviert – die Gäste waren durchwegs begeistert.

Stieglkeller: Tradition trifft Zukunft

Der Galaabend fand im Stieglkeller in Salzburg statt. Bei der großen Award-Show wurden die GewinnerInnen in den jeweiligen Kategorien geehrt, erstmalig auch in der Kategorie „Best of ServicemanagerIn“, welche die kundenorientierte Ausrichtung von ISS nochmals hervorstrich. „Für mich persönlich sind die Award Verleihungen immer ein besonderer Moment. Man spürt im Vorfeld die Anspannung bei den Nominees und schlussendlich die Freude und den Stolz bei den GewinnerInnen“, freut sich Steinreiber über die Begeisterung für die Auszeichnungen.

Herzlichen Glückwunsch den Gewinnern 2018

Im Anschluss an die Award-Show feierten alle ISS MitarbeiterInnen ganz im Stile des Hauses, war doch der Dresscode des Abends die klassische Tracht. Musikalisch begleitet von der österreichischen Popband EGON 7 gaben sich Dirndl und Lederhosen ein Stelldichein und tanzten bis in die frühen Morgenstunden durch die Salzburger Winternacht. Ein „musikalisches Zuckerl“ war der Überraschungsgast Alle Farben, der einige seiner bekanntesten Hits in gewohnter Manier performte, sein Publikum begeisterte und den Stieglkeller gekonnt zu seiner Bühne machte.

Erich Steinreiber: „Gratulation an alle GewinnerInnen des Abends und alles Gute dem gesamten Team für 2019. Der Event war – wie das Geschäftsjahr 2018 – ein voller Erfolg. Danke an alle Beteiligten für die exzellente Organisation!“

