NACHTRAG: Öffentliche Fahndung nach mutmaßlichem Fahrraddieb

Wien (OTS) - Datum: 03.10.2018

Uhrzeit: 17:45 Uhr bzw. 18:10 Uhr

Adresse: 22., Wagramer Straße 147 bzw. Donaufelderstraße / Saikogasse

Nachtrag zur Presseaussendung der LPD Wien vom 30.01.2019:

Jener Mann, dessen Fotos die LPD Wien am heutigen Tag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien veröffentlicht hat, weil er im Verdacht steht, am 03.10.2018 gemeinsam mit drei Mittätern einen Fahrraddiebstahl versucht und einen weiteren vollendet zu haben, hat sich vor wenigen Minuten (13:45 Uhr) in der PI Pasettistraße gestellt. Es handelt sich um einen 16-jährigen rumänischen Staatsbürger, der in Wien lebt. Die Ermittlungen hinsichtlich der Mittäter sind im Gange.

