Rechtsabbiegen bei Rot birgt Chancen und Gefahren

Die Auswirkungen auf den Verkehrsfluss und die Verkehrssicherheit müssen vor dem Regelbetrieb untersucht werden.

Wien (OTS) - Die 30. Novelle der Straßenverkehrsordnung bringt ein neues Verkehrszeichen in Österreich und ebnet den Weg für eine Neuerung, die alle Verkehrsteilnehmer – vom Fußgänger bis zum Pkw-Fahrer – betreffen wird. Künftig können Kreuzungen bestimmt werden, an denen das Pilotprojekt „Rechtsabbiegen bei Rot“ erprobt und damit die Auswirkungen auf die Verkehrssicherheit und den Verkehrsfluss untersucht werden können. „Diese wissenschaftliche Begleitung ist uns bei diesem Projekt extrem wichtig. Erst, wenn garantiert ist, dass die Verkehrssicherheit in keinster Weise negativ beeinflusst wird, kann über eine Ausweitung des Projekts beziehungsweise einen möglichen Regelbetrieb nachgedacht werden“, so ARBÖ-Generalsekretär KommR. Mag. Gerald Kumnig. Grundsätzlich begrüßt der ARBÖ sämtliche Maßnahmen, die den Individualverkehr beschleunigen, allerdings dürfen diese Maßnahmen nicht die Sicherheit anderer Verkehrsteilnehmer gefährden.

„Auch wenn die Untersuchung zu einem positiven Abschluss kommt, sprechen wir uns dennoch gegen eine generelle Möglichkeit aus, an Kreuzungen das Rechtsabbiegen bei Rot zu genehmigen. Der Kriterienkatalog muss strikt eingehalten werden und muss künftig im Einzelfall an jeder Kreuzung geprüft werden“, gibt Kumnig den Weg für die Zukunft vor.

Positiv bewertet der ARBÖ, dass durch diese Maßnahme der Verkehrsfluss mit dem Einsatz von relativ geringem Finanzeinsatz erhöht werden kann. „Es gibt in Österreich schon jetzt die Möglichkeit, mittels eigener Zusatzampel, die den grünen Pfeil zeigt, das Rechtsabbiegen zu ermöglichen. Die Installierung einer Ampel ist aber um ein vielfaches teurer als das Anbringen eines Verkehrszeichens. Wenn künftig dadurch Kosten gespart werden können – wohlgemerkt bei gleichbleibender Verkehrssicherheit – bietet dieses Projekt einen Mehrwert“, so KommR. Mag. Gerald Kumnig abschließend.

