NEOS Donig: Herr Karas, wo sind Ihre europäischen Ambitionen geblieben?

Wien (OTS) - Mehr als verblüfft zeigt sich NEOS Generalsekretär Nick Donig über die Aussagen des ÖVP EU-Abgeordneten Othmar Karas heute im Nationalrat zu den Vereinigten Staaten von Europa. Der Kandidat der ÖVP hatte das Konzept als „Themenverfehlung“ bezeichnet.

„Ich frage mich, wann Herr Karas seine europäischen Ambitionen verloren hat. Noch vor wenigen Jahren hat er sich selbst energisch für Vereinigte Staaten von Europa ausgesprochen“, erinnert der pinke Generalsekretär. Gerade in Zeiten zunehmender Bedrohungen Europas in der Welt den Kurs für ein souveränes und geeintes Europa zu verlassen, sei unverständlich und gefährlich. „20 Jahre in den EU Institutionen und der schwarz-türkise Zick-Zack-Kurs in der Koalition mit der FPÖ haben Karas offenbar ausgelaugt und resignieren lassen.“

NEOS mit ehrlichster und klarster europäischer Vision

Damit bleiben NEOS die Partei mit der klarsten und ehrlichsten Vision für ein souveränes und handlungsfähiges Europa. „Handlungsfähig heißt für uns demokratisch und entscheidungsfähig, innovativ und überlebensfähig, sowie vor allem auch sicher und verteidigungsfähig zu sein. Diesem Europa wollen wir in den kommenden Jahren ein gutes Stück näher kommen.“

Rückfragen & Kontakt:

NEOS

+43 1 522 5000

presse @ neos.eu

www.neos.eu