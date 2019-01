Studie: WIFI, Malik, Controller Institut und TÜV Austria sind Österreichs beste Seminaranbieter

Das Österreichische INDUSTRIEMAGAZIN befragte 152 Führungskräfte nach der Qualität von 76 Anbietern von Fortbildungsangeboten.

Wien (OTS) - Wie schon im Vorjahr setzte sich in der Kategorie "Gesamtanbieter" das Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer Österreich (WIFI) vor der Akademie für Recht und Steuern (ARS) durch. Das Austrian Standards Insitute errang heuer Platz 3.

Bestwerte unter den Anbietern im Bereich "Strategie und Führung" erreichte 2018 Malik Management Zentrum St. Gallen, das Hernstein Institut für Management musste auf Rang 2 knapp geschlagen geben. In der Kategorie "Finanzen" setzte sich das Controller Institut durch. Die Anbieter im Bereich "Produktion und Fertigung" führt die TÜV Austria Akademie an. Im Bereich "Sprachen" konnte sich The Cambridge Insitute durchsetzen.

Die Redaktion von INDUSTRIEMAGAZIN wählte nach Programmumfang, Bekanntheit und Branchenschwerpunkten 76 Anbieter von Fortbildungsangeboten aus. Das Meinungsforschungsinstitut IMAD befragte im Januar 152 heimische Führungskräfte nach Qualität und Image der Fortbildungsanbieter.

Alle Resultate sowie eine Studie zum Markt für Fortbildungsangebote finden Sie unter https://industriemagazin.at/ranking/seminar-anbieter

Rückfragen & Kontakt:

Industriemagazin Redaktion

01/97000-412

www.industriemagazin.at