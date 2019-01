NEOS Wien begrüßt Standortwahl für neue Wien Holding-Arena

Christoph Wiederkehr: „Wer aber bleibt auf den Entwicklungskosten vom städtebaulichen Wettbewerb für Neu Marx sitzen?“

Wien (OTS) - "Die neue Wien Holding-Arena wird in Neu Marx realisiert werden – diesen heute von der Stadtregierung präsentierten Plan begrüßen wir. Ein zukunftsträchtiges Standort-Konzept für Neu Marx ist längst überfällig. Das 250 Millionen Euro teure Bauvorhaben braucht jedenfalls eine umfassende laufende und unabhängige Kontrolle, damit die Kosten nicht aus dem Ruder laufen und es keinen neuen Bauskandal in der Stadt geben wird“, so NEOS Wien Klubobmann Christoph Wiederkehr

„Neu Marx soll ein innovativer und multifunktionaler Komplex werden, der künftig als Symbol für Wien als Innovationsstandort stehen soll. Die bereits dort angesiedelten Medien- und Bio-Tech-Cluster müssen bestmöglich einbezogen werden. Dass dies auch tatsächlich passiert, darauf werden wir ein besonderes Auge haben“, so NEOS Wien Stadtentwicklungssprecher Stefan Gara.

Wiederkehr erinnert zudem an die ursprünglichen Pläne der Stadt Wien für das Areal: „Dass sich der Bauplatz direkt an der Südost-Tangente nicht für Wohnbau eignet, haben wir immer gesagt. Der Standort St. Marx sollte ursprünglich als Quartier mit Schwerpunkt auf Arbeiten und Wohnen entwickelt werden. Unter dem Titel ‚Neu Marx gemeinsam gestalten‘ fand von der WSE ein groß angelegter Prozess mit einem städtebaulichen Wettbewerb statt, der nun wieder gekübelt werden soll. Für uns stellt sich hier schon die Frage, wie hoch die Entwicklungskosten waren und wer nun darauf sitzen bleiben wird. Wir NEOS werden deshalb eine entsprechende schriftliche Anfrage an Stadtrat Hanke stellen.“

