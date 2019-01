Bodypacker nach Abgabe eines Scheckschuss festgenommen

Wien (OTS) - Datum: 29.01.2019

Uhrzeit: 13:15 Uhr

Adresse: 21., U-Bahn-Station Leopoldau bzw. Adolf-Loos-Gasse

Beamte der Bereitschaftseinheit führten in der U-Bahn-Station Leopoldau eine Personskontrolle durch, wobei im Mund eines 24-jährigen nigerianischen Staatsbürgers weiße kugelförmige Gegenstände – vermutlich Suchtgift – wahrgenommen werden konnten. Plötzlich drehte sich der Mann um und ergriff die Flucht, mehrere Versuche, den Flüchtenden anzuhalten, scheiterten. Erst als ein Polizist in der Adolf-Loos-Gasse einen Schreckschuss abgab, legte sich der Tatverdächtige auf den Boden und konnte festgenommen werden. Der 24-Jährige wurde einer ärztlichen Untersuchung zugeführt, wobei er sich durchgehend bewusstlos stellte und konsequent verweigerte, seinen Mund zu öffnen. Die Staatsanwaltschaft Wien verfügte daraufhin die Einlieferung in die JA Josefstadt und die Verbringung in eine „Schluckerzelle“. Der Tatverdächtige wurde nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt.

