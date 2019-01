ORF III am Donnerstag: „Politik live“ zur Feiertagsfrage, „Die Tafelrunde“ mit u. a. Vitásek, Comedy Hirten und Niedetzky

Außerdem: Neue ORF-III-Eigenproduktion „Farkas, Waldbrunn & Co“, „Schneebabys – Der erste Winter“ in der „Wilden Reise“

Wien (OTS) - Am Donnerstag, dem 31. Jänner 2019, eröffnet ORF III Kultur und Information mit der Dokumentation „Schneebabys – Der erste Winter“ (20.15 Uhr) in der „Wilden Reise mit Erich Pröll“ das Hauptabendprogramm. Was bedeuten Schnee, Eis und Minustemperaturen für den Nachwuchs in der Tierwelt? Der Film von Tim Scoones zeigt, wie Tierbabys in den kalten Zonen des Planeten ihren ersten Winter er- und überleben.

Anschließend folgt „Politik live“ zum Thema „Zankapfel Karfreitag:

Wie umgehen mit religiösen Feiertagen?“ (21.05 Uhr). Der Europäische Gerichtshof hat zuletzt einer Beschwerde eines Arbeitnehmers Recht gegeben, wonach es diskriminierend sei, wenn am Karfreitag nur Evangelisch-Gläubige Anspruch auf einen Feiertag an diesem Tag haben. Jetzt stellt sich die Frage: Kommt mit dem Karfreitag ein zusätzlicher freier Tag für alle, oder muss ein anderer Feiertag dafür weichen? Wenn ja, entsteht damit ein Präzedenzfall für Feiertage anderer Glaubensgemeinschaften? Über diese und weitere Fragen diskutiert ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher mit ihren Gästen.

Danach geht der Abend humorvoll weiter. Zuerst zeigt „ORF III Spezial“ die neue ORF-III-Eigenproduktion „Farkas, Waldbrunn & Co“ (21.55 Uhr) von Michael Haslebner – ein Best of der lustigsten Fernseh- und Bühnenauftritte von Karl Farkas, Ernst Waldbrunn und weiteren österreichischen Kabarett-Ikonen wie Maxi Böhm und Ossy Kolmann.

Abschließend begrüßt Gastgeber Gerald Fleischhacker in einer neuen Ausgabe der ORF-III-Satireshow „Die Tafelrunde“ (22.30 Uhr) Andreas Vitásek, die Comedy Hirten, Angelika Niedetzky und Guido Tartarotti. Zwar ist das Jahr erst kurz, aber zu besprechen haben die „Tafelritter“ bereits einiges: Vom neuen Traumschiffkapitän Florian Silbereisen über den Blutmond bis zur Karfreitags-Diskussion.

