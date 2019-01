Salzburgerin gewinnt das Ö3-Midnightrace in Schladming

Lisa Flachberger aus Strobl holt sich den Sieg auf der Weltcup-Slalomstrecke.

Wien (OTS) - Gestern traten – direkt nach dem Nightrace in Schladming – zehn Ö3-Hörer/innen beim Ö3-Midnightrace gegeneinander an. Die große Frage lautete: Wer ist der oder die Schnellste auf der Rennstrecke des steilsten, schwierigsten und spektakulärsten Weltcup-Slaloms? Lisa Flachberger (21 Jahre) aus Strobl holte sich den Sieg auf der spiegelglatten Piste mit einer sensationellen Zeit von 1.05.75 Minuten.

Die Planai hat sich nicht so leicht bezwingen lassen: Nur vier von zehn gestarteten Ö3-Hörer/innen haben es fehlerfrei ins Ziel geschafft. Die Schnellste war Lisa Flachberger mit über 17 Sekunden Vorsprung auf den zweitplatzierten Luca Ruggenthaler aus Sillian. Nochmal knapp 16 Sekunden war Michael Günther aus Wien langsamer, der den dritten Platz belegt hat. Den vierten Platz hat sich Alexandra Petodnig aus Villach geholt. Alle anderen Starter/innen sind leider ausgeschieden.

Und so hat Lisa Flachberger, die Skivereins-Erfahrung hat und jetzt Physiotherapie in Deutschland studiert, die Planai erlebt: „Es war richtig geil! Das Feeling im Starthaus war schon so lässig. Du siehst den Hang vor dir und weißt nicht wirklich wohin mit dir. Aber ich hab mich irgendwie runter gekämpft und es hat eigentlich ganz gut hingehaut. Und cool, dass das so ausgegangen ist!“ Ö3-Coach Michi Kirchgasser ist sehr stolz auf die Gewinnerin: „Ich bin super happy, dass Lisa es da runter geschafft hat. Es war eine mega Performance, sehr sehr cool – vor allem mit dieser Zeit, knappe 13 Sekunden hinter Marcel Hirscher. Ich glaub, das ist noch mal einen großen Applaus wert!“

So sind die Teilnehmer/innen des Ö3-Midnightrace gefahren:

#1 Julian Dietrich (21 Jahre) aus Schwarzenberg/Vorarlberg: Ausfall #2 Michael Günther (42 Jahre) aus 1230 Wien: 1.38.02 Minuten

#3 Daniel Schuster (20 Jahre) aus Altenfelden/Oberösterreich: Ausfall #4 Alexander Krims (46 Jahre) aus Trumau/Niederösterreich: Ausfall #5 Reinhard Scherz (34 Jahre) aus Graz/Steiermark: Ausfall

#6 Peter Weinhofer (38 Jahre) aus Rudersdorf/Burgenland: Ausfall

#7 Isabella Göschl (21 Jahre) aus Zwettl/Niederösterreich: Ausfall #8 Luca Ruggenthaler (21 Jahre) aus Sillian/Tirol: 1.22.90 Minuten #9 Lisa Flachberger (21 Jahre) aus Strobl/Salzburg: 1.05.75 Minuten #10 Alexandra Petodnig (19 Jahre) aus Villach/Kärnten: 1.45.61 Minuten

Auf jeden Fall war es für alle Kandidat/innen eine Once-in-a-Lifetime-Erfahrung. Fotos und Videos von der Ö3-Skichallenge gibt es auf der Ö3-Homepage.

