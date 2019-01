Richard Straub erhielt Großes Ehrenzeichen der Republik Österreich: „Exzellenter Botschafter in der Management-Welt“

Gründer des Management-Kongresses „Global Peter Drucker Forum“ wurde in Paris ausgezeichnet

Es ist eine große Genugtuung, dass die Republik Österreich über meine Person das Peter Drucker Forum in seiner weltweiten Ausstrahlung würdigt und damit die Bedeutung des Managements und der Führungsqualität für Wirtschaft und Gesellschaft anerkennt Dr. Richard Straub

Paris (OTS) - Am vergangenen Freitag (25.1.) erhielt Dr. Richard Straub in der Österreichischen Botschaft in Paris das Große Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Vor zehn Jahren gründete Straub, der seit über zwei Jahrzehnten in Paris lebt, das „Global Peter Drucker Forum“ – ein Kongress in Wien, der das geistige Erbe des Management-Vordenkers Peter Drucker hochhält und sich mit der Zukunft des Managements befasst. „Es ist eine große Genugtuung, dass die Republik Österreich über meine Person das Peter Drucker Forum in seiner weltweiten Ausstrahlung würdigt und damit die Bedeutung des Managements und der Führungsqualität für Wirtschaft und Gesellschaft anerkennt“ , sagte der Ausgezeichnete beim Festakt und dankte zugleich seinen Mitstreitern für die langjährige Aufbauarbeit.

Botschafter Dr. Michael Linhart betonten in seiner Festrede, dass Wien dank des alljährlichen Global Drucker Forum zu einem Zentrum modernen Managements avanciert ist und Richard Straub als „exzellenter Botschafter Österreichs in der Management-Welt“ gilt, der die Gedanken des österreichstämmigen Management-Vordenkers Peter Drucker in die Gegenwart transferiert.

Heuer findet das Global Peter Drucker Forum am 21. und 22. November statt. www.druckerforum.org

