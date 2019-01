Favoriten: Führung durch die Foto-Schau „Venezia“

Gratis: Bilder-Betrachtung am 31.1. mit „Naturfreunden“

Wien (OTS/RK) - Noch bis Donnerstag, 14. März, ist im „Waldmüller-Zentrum“ (10., Hasengasse 38) die Fotografien-Schau „Venezia“ mit beeindruckenden künstlerischen Bildern von 10 Mitgliedern des „Naturfreunde Fotoklub Favoriten“ zu sehen. Hauptsächlich ist die Besichtigung im Rahmen von Veranstaltungen während der Nachmittags- und Abendzeit möglich. Die kreativen Lichtbildner laden außerdem zu einer Sonder-Führung ein: Am Donnerstag, 31. Jänner, machen die mehrfach ausgezeichneten Amateur-Fotokünstler mit interessierten Menschen einen Rundgang durch die Schau und erzählen Wissenswertes über die Anfertigung der einzelnen Aufnahmen. In der Zeit von 16.00 bis 18.00 Uhr haben die Fotografen ein offenes Ohr für Fragen der Besucherinnen und Besucher. Die Teilnahme an der Führung ist gratis. Auskünfte: Telefon 0660/46 46 614, E-Mail waldmuellerzentrum @ chello.at.

Die Vereinigung „Naturfreunde Fotoklub Favoriten“ arbeitet bei dem Ausstellungsprojekt mit dem Verein „Kultur 10“ zusammen. Wer einmal zeitgenössische Fotokunst kennenlernen mag oder für die Lagunenstadt Venedig schwärmt, darf diese Schau auf keinen Fall versäumen. Großformat-Aufnahmen in Farbe und Schwarz/Weiß unterstreichen die große Anziehungskraft von „Venezia“. E-Mails an den Klub:

nf10@foto10.at.

Allgemeine Informationen:

Verein „Kultur 10“:

www.wien-favoriten.at

Naturfreunde Fotoklub Favoriten:

https://foto10.at

Kultur-Angebote im 10. Bezirk:

www.wien.gv.at/bezirke/favoriten/

