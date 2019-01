Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

Von der Bühne im Hof in St. Pölten bis zum Haus Brusatti in Baden

St. Pölten (OTS/NLK) - Heute, Mittwoch, 30. Jänner, lassen Georgij Makazaria, Aliosha Biz, Alexander Shevchenko und Roman Grinberg in der Bühne im Hof in St. Pölten bekannte und unbekannte russische Lieder von Russkaja bis Dobrek Bistro neu erklingen; das Konzert des Russian Gentlemen Club beginnt um 19.30 Uhr. Nähere Informationen unter 02742/90 80 50, e-mail office @ buehneimhof.at und www.buehneimhof.at; Karten unter 02742/90 80 80 600 und e-mail karten @ buhneimhof.at.

Ebenfalls heute, Mittwoch, 30. Jänner, bringt die Beethoven Philharmonie unter Thomas Rösner ab 19.30 Uhr im Congress Casino Baden das Programm „Inspiration“ mit den Symphonien h-moll D 759 („Unvollendete“) von Franz Schubert und Nr. 6 F-Dur op. 68 („Pastorale“) von Ludwig van Beethoven sowie Franz Liszts Klavierkonzert Nr. 1 Es-Dur mit Dorothy Khadem-Missagh als Solistin zur Aufführung. Karten beim Congress Casino Baden unter 02252/444 96-444, e-mail tickets.ccb @ casinos.at und www.ccb; nähere Informationen unter 0676/350 25 63, Astrid Braunsperger, e-mail braunsperger @ beethovenphilharmonie.at und http://beethovenphilharmonie.at.

Im Cinema Paradiso St. Pölten zaubert Tania Oleiro heute, Mittwoch, 30. Jänner, ab 20 Uhr mit ihrem Trio „Die Nacht des Fado“ ins Kino, ehe morgen, Donnerstag, 31. Jänner, ab 20.30 Uhr Hearts Hearts ihr neues Album „Goods/Gods“ mit Synth-Indie-Electronica-Sound präsentieren. Nähere Informationen und Karten beim Cinema Paradiso St. Pölten unter 02742/214 00 und www.cinema-paradiso.at/st-poelten.

Morgen, Donnerstag, 31. Jänner, wird im Kloster Und in Krems die Konzertreihe „Kammermusik erklärt gehört" fortgesetzt. Auf dem Programm steht diesmal die Partita 2 d-moll von Johann Sebastian Bach; Beginn ist um 19.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02732/801-573 und e-mail tickets @ koechelgesellschaft.at.

Am Freitag, 1. Februar, singt Hannes Rathammer ab 20.30 Uhr im Alten Depot in Mistelbach unter dem Motto „Hits & Raritäten“ Lieder von Udo Jürgens; begleitet wird er dabei von Alexander Blach-Marius am Klavier und Hubert Koci an der Gitarre. Nähere Informationen und Karten beim Alten Depot Mistelbach / Verein Erste Geige unter 02572/3955, e-mail office @ erste-geige.at und www.erste-geige.at.

Schließlich lädt das Haus Brusatti in Baden am Montag, 4. Februar, ab 19 Uhr zu einem Faschingsprogramm mit Lesungen von Otto Brusatti und musikalischen Darbietungen von Helmut Stippich. Nähere Informationen und Karten beim Beethovenhaus Baden unter 02252/868 00-630 und e-mail tickets @ beethovenhaus-baden.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Rainer Hirschkorn

02742/9005-12175

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse