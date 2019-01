Wiener Städtische erneut als „familienfreundliches Unternehmen” ausgezeichnet

Wien (OTS) - Nach dem erfolgreichen Re-Audit erfolgte am 29. Jänner in der Wiener Aula der Wissenschaften die erneute Auszeichnung der Wiener Städtischen Versicherung als „familienfreundlicher Arbeitgeber“. Überreicht wurde das begehrte Zertifikat von Familienministerin Juliane Bogner-Strauß an Vorstandsdirektorin Doris Wendler.

Im Rahmen des Zertifizierungsprozesses zum familienfreundlichen Unternehmen wurde drei Jahre nach der erfolgreichen Erstzertifizierung die Umsetzung der damals beschlossenen Maßnahmen evaluiert und zahlreiche neue Ziele vereinbart, um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie noch weiter zu erhöhen.

„Die erneute Auszeichnung ist für uns die erfreuliche Bestätigung, dass wir uns auch in diesem Bereich laufend weiterentwickeln und das schon bisher sehr hohe Niveau weiter heben“, sagt Vorstandsdirektorin Doris Wendler. „Für die Wiener Städtische steht im Vordergrund, dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht für Beruf oder Familie entscheiden müssen, sondern beides möglich ist. In Zukunft wird es noch wichtiger werden, gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden und zu halten – und dabei zählt der Faktor Familienfreundlichkeit immer mehr.“

Der Begriff Familie definiert sich nicht nur über klassische Konstrukte wie Vater-Mutter-Kind, sondern ist viel umfassender. Die Pflege-Thematik hat hier ebenso ihren Platz wie gleichgeschlechtliche Partnerschaften und Karriereplanung für Teilzeitbeschäftigte. Deshalb hat die Wiener Städtische die Umsetzung weiterer Maßnahmen geplant, die das bestehende Angebot punkto Vereinbarkeit von Beruf und Familie noch weiter ergänzen und optimieren.

Geplante Zusatzangebote für Mitarbeiter:

Teilzeitmonat für frischgebackene Väter im ersten Lebensjahr des Kindes

Stärkere Einbindung von in Karenz befindlichen Beschäftigten, Intranet-Zugang während der Karenzzeit

Evaluierung von Führungsmöglichkeiten in Teilzeit

Information und Hilfsangebote zum Thema Pflege und schweren Erkrankungen wie Krebs und Demenz

Bedarfserhebung einer Employee Ressource Gruppe, unternehmensinterne Angebote für homosexuelle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Regelmäßige Sensibilisierung der Führungskräfte für Vereinbarkeitsanliegen

