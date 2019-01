Eröffnung der Lotterie-Registrierung für den von Turkish Airlines präsentieren und der Challenged Athletes Foundation unterstützten 2019 Empire State Building Run-Up am 30. Januar 2019

New York (ots/PRNewswire) - Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) gab heute bekannt, dass die Lotterie-Registrierung für den Empire State Building Run-Up (ESBRU) 2019, der von Turkish Airlines präsentiert und von der Challenged Athletes Foundation unterstützt wird, am Mittwoch, den 30. Januar 2019, um 12:00 Uhr EST eröffnet wird und am Sonntag, den 24. Februar 2019 um 23:59 Uhr EST endet. Der 42. jährliche ESBRU findet am Dienstag, den 14. Mai 2019, um 20:00 Uhr EST statt.

Pinnacle-Veranstaltung im Global Tower Running Set für Dienstag, 14. Mai 2019

Läufer, die sich beworben haben, die 1.576 Stufen und 86 Stockwerke des berühmtesten Gebäudes der Welt zu besteigen, werden am 1. März 2019 über ihren Status informiert. Interessierte Läufer können sich online unter http://www.nycruns.com/esb anmelden. Von den Tausenden von Läufern aus der ganzen Welt, die an der ESBRU-Lotterie teilnehmen, haben einige wenige die Möglichkeit, mitzumachen. Die Teilnahmegebühr für das Rennen beträgt 125 US-Dollar pro Bewerber und wird nur berechnet, wenn der Bewerber zufällig zur Teilnahme ausgewählt wird.

"Jedes Jahr heißt das Empire State Building die weltbesten Spitzensportler und Treppenläufer-Enthusiasten für dieses weltweit bekannte Rennen willkommen", so Anthony E. Malkin, Chairman und CEO von ESRT. "Wir begrüßen Teilnehmer aus der ganzen Welt, die ihre Grenzen ausloten und Teil der Geschichte des Gebäudes werden möchten."

Turkish Airlines, die nationale türkische Fluggesellschaft und die Fluglinie, die mehr Länder und internationale Ziele anfliegt als jede andere, kehrt zum zweiten Mal als Sponsor des Run-Up zurück. In diesem Jahr wird Turkish Airlines 20 Hin- und Rückflugtickets für Spitzentreppenläufer auf der ganzen Welt zur Verfügung stellen, um neue Läufer zu inspirieren, sich der Herausforderung des Empire State Building Run-Up zu stellen.

Die Challenged Athletes Foundation® (CAF) ist der offizielle Wohltätigkeitspartner der ESBRU mit einem speziellen Ausscheidungskampf für Athleten mit körperlichen Herausforderungen und CAF-Unterstützer, die Spenden sammeln, um Menschen mit körperlichen Herausforderungen beim Zugang zu Sport zu unterstützen. Wenn Sie nach einer einzigartigen Möglichkeit suchen, an dieser Veranstaltung teilzunehmen, melden Sie sich an, um beim Team CAF zu starten.

Produziert wird die Veranstaltung von NYCRUNS, der größten Laufveranstaltungsgesellschaft in der Metropolregion New York.

Informationen zum Empire State Building

Das Empire State Building, das sich im Besitz von Empire State Realty Trust, Inc., befindet, erhebt sich in 443 Meter Höhe (gemessen vom Fundament bis zur Antenne) über Midtown Manhattan und ist das "berühmteste Gebäude der Welt". Durch Neuinvestitionen in Energieeffizienz, Infrastruktur, öffentliche Bereiche und Einrichtungen konnte das Empire State Building erstklassige Mieter aus aller Welt gewinnen, die in einer Vielzahl verschiedener Branchen tätig sind. Das Empire State Building wurde in einer Studie von Uber zum beliebtesten Reiseziel der Welt gewählt und in einer Umfrage des American Institute of Architects zum beliebtesten Gebäude Amerikas gewählt. Weitere Informationen über das Empire State Building finden Sie unter www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, @EmpireStateBldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc oder www.pinterest.com/empirestatebldg/.

Informationen zum Empire State Realty Trust

Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), ein führender Immobilien-Investmentfonds (REIT), besitzt, verwaltet, betreibt, erwirbt und repositioniert Büro- und Gewerbeimmobilien in Manhattan und im Großraum New York, darunter auch das Empire State Building - das berühmteste Gebäude der Welt. Mit Hauptsitz in New York, New York deckt das Büro- und Einzelhandelsimmobilien-Portfolio des Unternehmens zum Stichtag 30. September 2018 10,1 Millionen Quadratfuß an vermietbarer Fläche ab, darunter 9,4 Millionen Quadratfuß an vermietbarer Fläche in 14 Büroimmobilien, davon neun in Manhattan, drei in Fairfield County, Connecticut und zwei in Westchester County, New York, sowie ca. 700.000 Quadratfuß an vermietbarer Einzelhandelsfläche.

Informationen zu NYCRUNS

Im Jahr 2019 wird NYCRUNS mehrere Dutzend Rennen für fast 50.000 Athleten produzieren, darunter unsere berühmten Rennen Brooklyn Marathon und Half Marathon. Unser Ziel ist es, den Läufern von der Anmeldung bis zum Anblick ihrer kostenlosen Finisherfotos das bestmögliche Erlebnis zu bieten. NYCRUNS-Rennen werden genau gemessen, elektronisch getaktet, von einer erstklassigen medizinischen Gruppe unterstützt und von einem hochqualifizierten Team betreut. Unsere Post-Race-Festivals bieten frische New Yorker Bagels (natürlich mit Frischkäse - das ist New York), knackiges Obst und einen tollen DJ. Unsere Veranstaltungen sind fröhlich, aufregend und nicht überfüllt - Sie sollen einfach Spaß haben. Einfach ausgedrückt ist es Woche für Woche unser Ziel, die besten Rennen in New York City zu organisieren.

Informationen zur Challenged Athletes Foundation

Als weltweit führende Organisation, die Menschen mit körperlichen Behinderungen dabei unterstützt, einen aktiven und gesunden Lebensstil beizubehalten, ist Challenged Athletes Foundation® (CAF) davon überzeugt, dass die Teilnahme an körperlicher Aktivität auf jeder Ebene das Selbstwertgefühl steigert und sowohl Unabhängigkeit als auch Lebensqualität fördert. Seit 1994 wurden mehr als 100 Millionen Dollar gesammelt und über 23.000 Einzelzuschüsse an Menschen mit körperlichen Herausforderungen in allen 50 Staaten der USA und Dutzenden von Ländern auf der ganzen Welt vergeben. Darüber hinaus erreicht CAF mit seinen Bemühungen um Öffentlichkeitsarbeit jedes Jahr weitere 100.000 Personen. Ob es sich nun um einen Zuschuss von 2.500 US-Dollar für ein Handbike handelt, ob es darum geht, einen Lauffuß aus Kohlefaser zu versichern, der nicht abgedeckt ist, oder ob es gilt, die enthusiastische Ermutigung von einem Mentor zu vermitteln, der über eine ähnliche Herausforderung triumphiert hat - die Mission von CAF ist klar: Möglichkeiten und Unterstützung für Menschen anzubieten, die einen aktiven, sportlichen Lebensstil führen möchten. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte challengedathletes.org oder rufen Sie 858-866-0959 an.

Informationen zu Turkish Airlines:

Das Star Alliance-Mitglied Turkish Airlines wurde 1933 mit einer Flotte von fünf Flugzeugen gegründet und verfügt über eine Flotte von 332 Flugzeugen (Passagier- und Frachtflugzeuge), die 305 weltweite Ziele anfliegen, darunter 49 nationale und 256 internationale Ziele in 123 Ländern. Weitere Informationen über Turkish Airlines finden Sie auf der offiziellen Website von Turkish Airlines www.turkishairlines.com oder seinen Social Media-Konten auf Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn und Instagram.

Informationen zur Star Alliance:

Die Star Alliance wurde 1997 als erste wirklich weltweite Kooperation von Fluggesellschaften mit dem Ziel gegründet, ihren internationalen Kunden ein globales Streckennetz, gegenseitige Anerkennung des Vielfliegerstatus und ein nahtloses Reiseerlebnis zu bieten. Die Marktakzeptanz zeigt sich in zahlreichen Auszeichnungen. So erhielt Star Alliance den Air Transport World Market Leadership Award und wurde vom Business Traveller Magazine zur besten Airline-Allianz gekürt. Mitgliedsfluggesellschaften sind: Adria Airways, Aegean Airlines, Air Canada, Air China, Air India, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, Austrian, Avianca, Avianca Brasil, Brussels Airlines, Copa Airlines, Croatia Airlines, EGYPTAIR, Ethiopian Airlines, EVA Air, LOT Polish Airlines, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Shenzhen Airlines, Singapore Airlines, South African Airways, SWISS, TAP Air Portugal, THAI, Turkish Airlines und United. Insgesamt bieten die Mitglieder des Star Alliance Netzwerks über 18.800 tägliche Flugverbindungen an und bedienen 1.317 Ziele in 193 Ländern. Zusätzliche Anschlussflüge stehen über den Star Alliance Connecting Partner Juneyao Airlines zur Verfügung.

